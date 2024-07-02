Mizahşörler Online: Akarsu, İki Sandalye, Belki Sıla ve İlker Kaleli Ama Akşama Mutlaka Cırcır!
Mizahşörler Online: Akarsu, İki Sandalye, Belki Sıla ve İlker Kaleli Ama Akşama Mutlaka Cırcır!
Havanın ısınmasıyla birlikte Sıla Gençoğlu'nun o çok meşhur 'Kafa nereye biz oraya' konsepti de bol açık havalı versiyonuyla devreye giriyor haliyle. Bir X kullanıcısının idealize ettiği ortam ise çoktan dillere düştü bile!
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Su var, sofra var, yeşillik var... Ama bilin bakalım ne yok!
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Bu sofraya son dönemin en gözde çiftlerinden Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ikilisi yakışır mı, yakışır!
Fakat videoyu daha gerçekçi bir gözle izlemeye başladığınızda bazı realitelerden kaçamayacağımız da akıllara geliyor tabii
O paylaşımlar da elbette ishal olmak üzerine!
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İşte X kullanıcılarının videoya verdikleri tepkilerden bazıları:
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