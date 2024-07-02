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Mizahşörler Online: Akarsu, İki Sandalye, Belki Sıla ve İlker Kaleli Ama Akşama Mutlaka Cırcır!

Mizahşörler Online: Akarsu, İki Sandalye, Belki Sıla ve İlker Kaleli Ama Akşama Mutlaka Cırcır!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 09:43

Havanın ısınmasıyla birlikte Sıla Gençoğlu'nun o çok meşhur 'Kafa nereye biz oraya' konsepti de bol açık havalı versiyonuyla devreye giriyor haliyle. Bir X kullanıcısının idealize ettiği ortam ise çoktan dillere düştü bile!

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Su var, sofra var, yeşillik var... Ama bilin bakalım ne yok!

X kullanıcısı 'selambnece_'nin videolu paylaşımındaki "Akarsu, iki sandalye, seni anlayacak biri" cümlelerinin devamı çok başka yerlere gitmiş durumda!

Bu sofraya son dönemin en gözde çiftlerinden Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ikilisi yakışır mı, yakışır!

Bu sofraya son dönemin en gözde çiftlerinden Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ikilisi yakışır mı, yakışır!
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Fakat videoyu daha gerçekçi bir gözle izlemeye başladığınızda bazı realitelerden kaçamayacağımız da akıllara geliyor tabii

Fakat videoyu daha gerçekçi bir gözle izlemeye başladığınızda bazı realitelerden kaçamayacağımız da akıllara geliyor tabii
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O paylaşımlar da elbette ishal olmak üzerine!

O paylaşımlar da elbette ishal olmak üzerine!
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İşte X kullanıcılarının videoya verdikleri tepkilerden bazıları:

İşte X kullanıcılarının videoya verdikleri tepkilerden bazıları:
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