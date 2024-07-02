Mizahşörler Online: Akarsu, İki Sandalye, Belki Sıla ve İlker Kaleli Ama Akşama Mutlaka Cırcır!

Havanın ısınmasıyla birlikte Sıla Gençoğlu'nun o çok meşhur 'Kafa nereye biz oraya' konsepti de bol açık havalı versiyonuyla devreye giriyor haliyle. Bir X kullanıcısının idealize ettiği ortam ise çoktan dillere düştü bile!