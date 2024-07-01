Sağlık Açısından Pek de Bir Faydası Yokmuş: Multivitaminler İnsan Ömrünü Uzatmıyor
Sağlık Açısından Pek de Bir Faydası Yokmuş: Multivitaminler İnsan Ömrünü Uzatmıyor
Hastalandığımızda doktorun verdiği reçetedeki ilaçları uygun dozlarla alıyor hatta bazen de vitamin desteği alarak hızlıca toparlanmayı hedefliyoruz. Bilim insanlarının son yaptığı araştırma ise ezber bozacak cinsten. Her gün multivitamin almak insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olmadığı gibi günlük multivitamin kullanımının aslında pek de bir faydası yokmuş!
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ABD'li bilim insanları, 390 bin 124 yetişkinin sağlık kayıtlarını tek tek inceledi ve multivitamin kullanımının önümüzdeki 20 yıl içinde ölüm riskini ne denli etkilediğini mercek altına aldı.
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Elde edilen bulgular çarpıcıydı. Dr. Erikka Loftfield öncülüğündeki uzmanlar, multivitaminlerin ömrü uzatmak bir yana yüzde 4 oranında erken ölüm riskini artırabileceğini saptadı.
Uzmanlar birçok multivitamine eklendiği belirtilen demirin aşırı demir yüklenmesine neden olabileceğini ve böylelikle kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve demans riskinin artabileceğini söyledi.
Multivitamin almak yerine doymuş yağ içermeyen lifli besinler tüketmenin çok daha pozitif bir etki yaratacağını vurgulayan uzmanlar, ihtiyaç duyan kişilerin ayrı ayrı vitamin takviyeleri almasında bir sakınca bulunmadığını belirtti.
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