Sağlık Açısından Pek de Bir Faydası Yokmuş: Multivitaminler İnsan Ömrünü Uzatmıyor

Hastalandığımızda doktorun verdiği reçetedeki ilaçları uygun dozlarla alıyor hatta bazen de vitamin desteği alarak hızlıca toparlanmayı hedefliyoruz. Bilim insanlarının son yaptığı araştırma ise ezber bozacak cinsten. Her gün multivitamin almak insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olmadığı gibi günlük multivitamin kullanımının aslında pek de bir faydası yokmuş!

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