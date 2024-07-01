Kadınlar 5 Kat Daha Fazla Yapıyor: Stresi Azaltmanın Formülü Duşta Ağlamaktan Geçiyormuş!
Kadınlar 5 Kat Daha Fazla Yapıyor: Stresi Azaltmanın Formülü Duşta Ağlamaktan Geçiyormuş!
Gündelik hayatın koşturması birçoğumuzu oldukça stresli yapıyor. Bilim insanları ise stresi azaltmanın formülünün uzaklarda değil hemen yanı başımızda olduğunu, yolun duşta ağlamaktan geçtiğini söylüyor!
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Klinik Psikolog ve Nöropsikolog Dr. Amber Johnston ile Danışman Georgina Sturmer, Healthy Mind Psychology adlı internet sitesinde insanların duşta neden ağladığını ve duş almanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini anlattı.
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İnsanların yüzde 74'ünün duşta ağladığını söyleyen uzmanlar, "Duş genellikle düşüncelerimizle baş başa kalabildiğimiz, rahatlatıcı bir alan. Duş alan kişiler o gün yaşadıklarını düşünebilir, Grammy'ye aday gösterilebilecek şarkı performanslarına imza atabilir ya da gözyaşı dökerek duygularını açığa çıkartabilir" dedi.
Kadınların ayda ortalama 5.3 kez, erkeklerin ise 1.3 kez ağladığını belirtmen uzmanlar, insanların ağlamayı bir zayıflık olarak gördüğünü, toplumun bu şekilde bir algı yarattığını ancak durumun aslında tam tersi olduğunu söyledi.
Dr. Amber Johnston, ağlamanın insanların kaçındığı bir davranış olduğu düşünülse de aslında sağlık açısından oldukça yararlı olduğunu ve duş esnasında mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.
Dr. Johnston, "Ağlamak hem ruh halini iyileştirir hem de doğal ağrı kesici görevi gören doğal endorfin salgılanmasını sağlar. Aynı zamanda büyük bir rahatlama hissi verir ve kişiyi uykulu bir moda sokarak huzurlu bir uyku çekmesine yardımcı olur" diye konuştu.
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