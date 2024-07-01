1 Saniye Bile Durmadı: Mesaisi Bittiği Anda Direkt Toplantıyı Terk Eden İsveçli Çalışan "Yok Artık" Dedirtti!
1 Saniye Bile Durmadı: Mesaisi Bittiği Anda Direkt Toplantıyı Terk Eden İsveçli Çalışan "Yok Artık" Dedirtti!
Günlük mesainin 6 saate düşürülmesiyle bir süre önce gündeme gelen İsveç'te bir çalışanın iş toplantısında yaptığı hareket sosyal medyayı sallamayı başardı. Mesaisi biter bitmez saniye maniye dinlemeden toplantıyı terk eden çalışan sadece iş arkadaşlarını değil tüm X kullanıcılarını derinden etkiledi!
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Avrupalılar dakiklikleriyle tanınıyor ama aşağıda izleyeceğiniz video olanlar çok daha başka bir boyut!
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Saat 16.59'a kadar toplantıyı sakinlikle dinleyen İsveçli Tim Bey, bu esnada aslında saniyelerin geri sayımında.
Saat 17.00 olduğunda yaptığı hareket direkt iş toplantısını terk etmek oluyor! 1 saniye bile beklemeden direkt çıkıyor toplantıdan.
Arkadaşlarını şoke eden bu davranıştan sonra tekrar toplantıya katıldığında ise elinde bir içecekle "Pazartesi devam edelim" diyor!
Sadece iş arkadaşlarını değil videoyu izleyen herkesi şoke etmeyi başaran Tim Bey'in bu davranışına X kullanıcılarının tepkisi şöyle oldu:
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