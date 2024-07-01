1 Saniye Bile Durmadı: Mesaisi Bittiği Anda Direkt Toplantıyı Terk Eden İsveçli Çalışan "Yok Artık" Dedirtti!

Günlük mesainin 6 saate düşürülmesiyle bir süre önce gündeme gelen İsveç'te bir çalışanın iş toplantısında yaptığı hareket sosyal medyayı sallamayı başardı. Mesaisi biter bitmez saniye maniye dinlemeden toplantıyı terk eden çalışan sadece iş arkadaşlarını değil tüm X kullanıcılarını derinden etkiledi!