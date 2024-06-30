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Böylesine Az Rastlanır: Denizin Ortasında Uyuyakalan Adam 2 Mil Açıkta Kurtarıldı!

Böylesine Az Rastlanır: Denizin Ortasında Uyuyakalan Adam 2 Mil Açıkta Kurtarıldı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 22:41

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu deniz kıyısında alan tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyor. Edirne'deki bir tatilcinin başına gelenler ise yüz gülümsetecek cinsten!

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Tatil yapmak üzere Edirne'nin Saroz Körfezi kıyısındaki Yayla köyüne giden bir vatandaş, deniz yatağında uyuyakaldı.

Tatil yapmak üzere Edirne'nin Saroz Körfezi kıyısındaki Yayla köyüne giden bir vatandaş, deniz yatağında uyuyakaldı.

Vatandaşın yakınları bir süre sonra onu ve deniz yatağını göremeyince endişeye kapılıp bulundukları tesisteki görevliden yardım istedi. Bu esnada vatandaş rüzgâr ve dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

Vatandaşın yakınları bir süre sonra onu ve deniz yatağını göremeyince endişeye kapılıp bulundukları tesisteki görevliden yardım istedi. Bu esnada vatandaş rüzgâr ve dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

Tesis işletmecisi vatandaşı tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta buldu.

Tesis işletmecisi vatandaşı tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta buldu.

Tesis işletmecisi, geçtiğimiz yıl da benzer bir şekilde denizin ortasına sürüklenen bir vatandaşa yardımcı olduklarını hatırlattı.

Tesis işletmecisi, geçtiğimiz yıl da benzer bir şekilde denizin ortasına sürüklenen bir vatandaşa yardımcı olduklarını hatırlattı.

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