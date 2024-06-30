Böylesine Az Rastlanır: Denizin Ortasında Uyuyakalan Adam 2 Mil Açıkta Kurtarıldı!
Böylesine Az Rastlanır: Denizin Ortasında Uyuyakalan Adam 2 Mil Açıkta Kurtarıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatil yapmak üzere Edirne'nin Saroz Körfezi kıyısındaki Yayla köyüne giden bir vatandaş, deniz yatağında uyuyakaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşın yakınları bir süre sonra onu ve deniz yatağını göremeyince endişeye kapılıp bulundukları tesisteki görevliden yardım istedi. Bu esnada vatandaş rüzgâr ve dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklendi.
Tesis işletmecisi vatandaşı tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta buldu.
Tesis işletmecisi, geçtiğimiz yıl da benzer bir şekilde denizin ortasına sürüklenen bir vatandaşa yardımcı olduklarını hatırlattı.
X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmayan bu habere gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın