Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Aldatma, Dolandırıcılık, Ne Ararsan Var: Her Sabah "İşe Gidiyorum" Diye Evden Çıkıp Alakasız İşler Yapmış!

Aldatma, Dolandırıcılık, Ne Ararsan Var: Her Sabah "İşe Gidiyorum" Diye Evden Çıkıp Alakasız İşler Yapmış!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 23:38

Filmlerde sık sık örneklerini gördüğümüz aldatma ve dolandırıcılık hikâyelerine günlük hayattan çarpıcı bir örnek geldi. Bir X kullanıcısının paylaşımı 'Böylesi ancak filmlerde olur' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

X'te adı '@imTolstoyevski' olan bir kullanıcının yaptığı paylaşım herkesin ağzını açık bırakacak cinsten.

X'te adı '@imTolstoyevski' olan bir kullanıcının yaptığı paylaşım herkesin ağzını açık bırakacak cinsten.
twitter.com

Kullanıcının paylaştığı olayda başrolde yer alan adam, her sabah "İşe gidiyorum" deyip alakasız işler yapıyor ve eşini aldatıyor.

Kullanıcının paylaştığı olayda başrolde yer alan adam, her sabah "İşe gidiyorum" deyip alakasız işler yapıyor ve eşini aldatıyor.

Bir firmada çalışan eşine "Sen para işlerinden anlamıyorsun" diyor ve para kontrolünü elinde tutuyor. Daha da fenası eşini başka bir kadınla aldatıyor. Eşini aldattığı sevgilisi başka bir şehirde yaşıyor.

Bir firmada çalışan eşine "Sen para işlerinden anlamıyorsun" diyor ve para kontrolünü elinde tutuyor. Daha da fenası eşini başka bir kadınla aldatıyor. Eşini aldattığı sevgilisi başka bir şehirde yaşıyor.

Önüne gelene dava açarak tazminat parası elde etmeye çalışıyor ve yalan hayatını uzun bir süre devam ettiriyor. Sonra bir gün her şey patlak veriyor ve boşanıyorlar. Çocuk eşiyle kalsa da onu iki haftada bir görmek zorunda ama ilginç olan bir kısım var.

Önüne gelene dava açarak tazminat parası elde etmeye çalışıyor ve yalan hayatını uzun bir süre devam ettiriyor. Sonra bir gün her şey patlak veriyor ve boşanıyorlar. Çocuk eşiyle kalsa da onu iki haftada bir görmek zorunda ama ilginç olan bir kısım var.

Ayrıldığı eşi hayli iyi bir firmada çalışıyor ve eşiyle aynı hayat standartında olmak zorunda çocuğu yüzünden. Bu yüzden kadın adamın harcamalarına destek olmak zorunda, hatta kirasını bile ödemek mecburiyetinde. Yani kadın hem aldatılıyor hem de kendisini aldatan kocasından daha iyi bir gelire sahip olduğu için kocasına yardımcı olmak zorunda!

Ayrıldığı eşi hayli iyi bir firmada çalışıyor ve eşiyle aynı hayat standartında olmak zorunda çocuğu yüzünden. Bu yüzden kadın adamın harcamalarına destek olmak zorunda, hatta kirasını bile ödemek mecburiyetinde. Yani kadın hem aldatılıyor hem de kendisini aldatan kocasından daha iyi bir gelire sahip olduğu için kocasına yardımcı olmak zorunda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Anlatılanların bu kadarı bile bir Türk dizisine konu olacak malzemede. X kullanıcılarının da şaşırdığı bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Anlatılanların bu kadarı bile bir Türk dizisine konu olacak malzemede. X kullanıcılarının da şaşırdığı bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın