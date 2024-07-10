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Soda, Maden Suyu Hepsinde Var! Cam Şişelerin Altındaki O Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Soda, Maden Suyu Hepsinde Var! Cam Şişelerin Altındaki O Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 17:59 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 18:00

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız soda ve maden suyu gibi içeceklerin cam şişeleri, alt kısımlarında genellikle tırtıklı bir yapıya sahiptir. Peki, bu tırtıkların amacı ne?

Gelin anlatalım!

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Aslında bu küçük detayın arkasında oldukça önemli bir sebep yatıyor: Güvenlik ve Dayanıklılık.

Aslında bu küçük detayın arkasında oldukça önemli bir sebep yatıyor: Güvenlik ve Dayanıklılık.

Şişenin altında bulunan tırtıklar zannettiğimiz gibi estetik bir görünüm için değil, hem düşme riskini azaltmak hem camın çatlamasını ve kırılmasını önlemek için tasarlandı.

Şişenin altında bulunan tırtıklar zannettiğimiz gibi estetik bir görünüm için değil, hem düşme riskini azaltmak hem camın çatlamasını ve kırılmasını önlemek için tasarlandı.

Bu tırtıklı yapılar, camın yüzey mukavemetini artırarak önemli bir rol oynuyor. Bu tırtıklar sayesinde şişeyi kullanırken yüzeyinde oluşabilecek hasarlar büyük ölçüde azalıyor.

Bu tırtıklı yapılar, camın yüzey mukavemetini artırarak önemli bir rol oynuyor. Bu tırtıklar sayesinde şişeyi kullanırken yüzeyinde oluşabilecek hasarlar büyük ölçüde azalıyor.

Özellikle de camın düşük sıcaklıkta bulunduğu durumlarda oluşan yoğuşma suyunun, alt kısmında birikmesini engelliyor. Aksi halde camı düz ve pürüzsüz bir yüzeye koyduğumuzda, bu yoğuşma suyu cam ile yüzey arasında bir kayganlık oluşturabilir ve camın kaymasına neden olabilir.

Özellikle de camın düşük sıcaklıkta bulunduğu durumlarda oluşan yoğuşma suyunun, alt kısmında birikmesini engelliyor. Aksi halde camı düz ve pürüzsüz bir yüzeye koyduğumuzda, bu yoğuşma suyu cam ile yüzey arasında bir kayganlık oluşturabilir ve camın kaymasına neden olabilir.

Özellikle de camın düşük sıcaklıkta bulunduğu durumlarda oluşan yoğuşma suyunun, alt kısmında birikmesini engelliyor. Su dolu bir tezgahta veya masada bile kayma riski en aza indirilmiş oluyor.

Özellikle de camın düşük sıcaklıkta bulunduğu durumlarda oluşan yoğuşma suyunun, alt kısmında birikmesini engelliyor. Su dolu bir tezgahta veya masada bile kayma riski en aza indirilmiş oluyor.
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Böylelikle restoran ve kafe gibi işletmelerde güvenliği artırırken, insanların günlük hayatlarında daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Böylelikle restoran ve kafe gibi işletmelerde güvenliği artırırken, insanların günlük hayatlarında daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

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