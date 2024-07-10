Ünlü Michelin Restoranını İki Gün Kapattıran Bill Gates Bakın Ne Yemiş!
Ünlü Michelin Restoranını İki Gün Kapattıran Bill Gates Bakın Ne Yemiş!
Bugüne kadar zenginlerin yaptığını duyduğunuz en tuhaf olay neydi? Hepsini bir kenara bırakın. Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, 2023 yılında ünlü Michelin restoranını iki günlüğüne kapattırmış ve yalnızca diyet kola içmişti!
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Bugüne kadar zenginlerin birbirinden tuhaf alışkanlıklarını duymuş olabilirsiniz.
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Bill Gates, oldukça 'basit' bir beslenme düzenine sahip. En sevdiği yemek ise cheeseburgermiş kendisinin.
Günlük en az 3-4 tane diyet kola tükettiğini söyleyen Bill Gates, geçtiğimiz yıl ise ünlü bir Michelin restoranını kapattırmıştı.
Bill Gates, meşhur restoranda sadece diyet kola içmiş, şefin özel hazırladığı 313 dolarlık tadım menüsünü ise denememişti.
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