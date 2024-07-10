Ünlü Michelin Restoranını İki Gün Kapattıran Bill Gates Bakın Ne Yemiş!

Bugüne kadar zenginlerin yaptığını duyduğunuz en tuhaf olay neydi? Hepsini bir kenara bırakın. Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, 2023 yılında ünlü Michelin restoranını iki günlüğüne kapattırmış ve yalnızca diyet kola içmişti!