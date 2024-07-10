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Ünlü Michelin Restoranını İki Gün Kapattıran Bill Gates Bakın Ne Yemiş!

Ünlü Michelin Restoranını İki Gün Kapattıran Bill Gates Bakın Ne Yemiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 16:14

Bugüne kadar zenginlerin yaptığını duyduğunuz en tuhaf olay neydi? Hepsini bir kenara bırakın. Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, 2023 yılında ünlü Michelin restoranını iki günlüğüne kapattırmış ve yalnızca diyet kola içmişti!

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Bugüne kadar zenginlerin birbirinden tuhaf alışkanlıklarını duymuş olabilirsiniz.

Bugüne kadar zenginlerin birbirinden tuhaf alışkanlıklarını duymuş olabilirsiniz.

Milyon dolarları olduğu halde özellikle beslenme söz konusu olduğunda zenginlerin tuhaf alışkanlıkları olabiliyor. Örneğin Apple'ın CEO'su Steve Jobs, ünlü meyve diyetiyle, Warren Buffett ise abur cubur yeme alışkanlığıyla gündem olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de Bill Gates.

Bill Gates, oldukça 'basit' bir beslenme düzenine sahip. En sevdiği yemek ise cheeseburgermiş kendisinin.

Bill Gates, oldukça 'basit' bir beslenme düzenine sahip. En sevdiği yemek ise cheeseburgermiş kendisinin.

Bill Gates'in yakın arkadaşları, Gates'in özellikle öğle arasında bir hamburger ve kola tüketmeyi sevdiğini, genellikle de dünyanın en meşhur markasından vazgeçmediğini söylüyorlar.

Tabii bir de diyet koladan!

Günlük en az 3-4 tane diyet kola tükettiğini söyleyen Bill Gates, geçtiğimiz yıl ise ünlü bir Michelin restoranını kapattırmıştı.

Günlük en az 3-4 tane diyet kola tükettiğini söyleyen Bill Gates, geçtiğimiz yıl ise ünlü bir Michelin restoranını kapattırmıştı.

Barselona'da bulunan ünlü ABaC restoranını iki günlüğüne kapattırmıştı. Fakat gelin görün ki Bill Gates, bu iki gün boyunca restoranının yemeklerini yememişti.

Bill Gates, meşhur restoranda sadece diyet kola içmiş, şefin özel hazırladığı 313 dolarlık tadım menüsünü ise denememişti.

Bill Gates, meşhur restoranda sadece diyet kola içmiş, şefin özel hazırladığı 313 dolarlık tadım menüsünü ise denememişti.

Şef Cruz ise ünlü bir restoranın sadece diyet kola içmek için kapatılmasını saçma bulduğunu söylemişti. 'Zenginler pek bir şeye değer vermiyor.' diyen şef, hayal kırıklığını dile getirmişti.

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