TikTok'ta Viral Olan Terk Edilmiş Evin Sahibinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
TikTok'ta Viral Olan Terk Edilmiş Evin Sahibinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Son zamanlarda sosyal medyada terk edilmiş mekanlara, evlere, araçlara olan ilgi arttı. Pek çok kişinin bu tip yerlerden çektiği fotoğraflar da insanda hayata ve ölüme dair oldukça ilginç hisler bırakabiliyor. TikTok'ta Umut isimli kullanıcı da ünlü bir psikoloğa ait olduğu belirtilen bir evden fotoğraflar paylaştı.
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Fotoğraflar 30 binin üzerinde beğeni aldı.
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Evin dağılmış hali yürek burktu.
Kitaplar ve diğer dosyalar da dikkat çeken eşyalar arasında.
Evin Neda Armaner'e ait olduğu belirtiliyor.
1920 doğumlu Neda Armaner ülkemizin ilk din psikoloğu.
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Armaner 2022 yılında hayatını kaybetmiş.
Armaner, 1949 yılında Türkiye’de kurulan ilk ilahiyat fakültesi mezunlarından biri olduğu söylenen Armaner pek çok akademik başarıya imza atmış.
Ardından evine dair bu fotoğraflar kaldı;
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biraz çeki düzen verilse ne kadar güzel olur oysa
Buram buram yaşanmışlık , hüzün ve geçmiş zamanlara özlem kokuyor her detayında kayboldum .