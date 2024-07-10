TikTok'ta Viral Olan Terk Edilmiş Evin Sahibinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Son zamanlarda sosyal medyada terk edilmiş mekanlara, evlere, araçlara olan ilgi arttı. Pek çok kişinin bu tip yerlerden çektiği fotoğraflar da insanda hayata ve ölüme dair oldukça ilginç hisler bırakabiliyor. TikTok'ta Umut isimli kullanıcı da ünlü bir psikoloğa ait olduğu belirtilen bir evden fotoğraflar paylaştı.