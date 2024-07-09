Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Günlük Ücret 1500 Lira: Çeşme'de Bir Mekan Dublör Müşteri İlanı Yayınladı

Günlük Ücret 1500 Lira: Çeşme'de Bir Mekan Dublör Müşteri İlanı Yayınladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.07.2024 - 18:43

Marmaris, Fethiye, Son yıllarda yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen turizm bölgeleri... Ancak bu sezon daha çok durgunluk ve mekanları boş olmasıyla gündeme geliyor. Çeşme'de bulunan bir mekan ise çözümü sahte müşteri ilanı açmakta buldu. Üstelik ücret de dolgun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sahte müşteri meselesini geçtiğimiz yıl Vedat Milor da gündeme getirmişti.

Sahte müşteri meselesini geçtiğimiz yıl Vedat Milor da gündeme getirmişti.

Bu yıl ise ücretler artmış durumda. Üstelik bir yerli içki de hediye...

Bu yıl ise ücretler artmış durumda. Üstelik bir yerli içki de hediye...

Bunun bir taktik olduğunu düşünen de oldu.

Bunun bir taktik olduğunu düşünen de oldu.
twitter.com

Yeni sahibi etkilemek için bir yöntem olduğunu da...

Yeni sahibi etkilemek için bir yöntem olduğunu da...
twitter.com

Yerli içeceğin içeriği de merak konusuydu.

Yerli içeceğin içeriği de merak konusuydu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şöyle de bir uyarı geldi.

Şöyle de bir uyarı geldi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
dünya

ikinciyi icersen verdiğini geri alacak belliki 🤣🤣

Osman Elmallı

neredeyse 3 günlük asgari ücret

claudio taffarell

memleket dolandirici, soyguncu, hirsiz, ugursuz cenneti oldu resmen, korkunc bir acik hava sirki haline geldik. esnaf sahte musteri toplar, satis yapar fis ... Devamını Gör