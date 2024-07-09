Günlük Ücret 1500 Lira: Çeşme'de Bir Mekan Dublör Müşteri İlanı Yayınladı

Marmaris, Fethiye, Son yıllarda yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen turizm bölgeleri... Ancak bu sezon daha çok durgunluk ve mekanları boş olmasıyla gündeme geliyor. Çeşme'de bulunan bir mekan ise çözümü sahte müşteri ilanı açmakta buldu. Üstelik ücret de dolgun.