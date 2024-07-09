Günlük Ücret 1500 Lira: Çeşme'de Bir Mekan Dublör Müşteri İlanı Yayınladı
Günlük Ücret 1500 Lira: Çeşme'de Bir Mekan Dublör Müşteri İlanı Yayınladı
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Sahte müşteri meselesini geçtiğimiz yıl Vedat Milor da gündeme getirmişti.
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Bu yıl ise ücretler artmış durumda. Üstelik bir yerli içki de hediye...
Bunun bir taktik olduğunu düşünen de oldu.
Yeni sahibi etkilemek için bir yöntem olduğunu da...
Yerli içeceğin içeriği de merak konusuydu.
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Şöyle de bir uyarı geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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ikinciyi icersen verdiğini geri alacak belliki 🤣🤣
neredeyse 3 günlük asgari ücret
memleket dolandirici, soyguncu, hirsiz, ugursuz cenneti oldu resmen, korkunc bir acik hava sirki haline geldik. esnaf sahte musteri toplar, satis yapar fis ... Devamını Gör