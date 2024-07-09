Metrobüsle Karşıya Geçerken Hayalleri Kurduran O Villa Kimin?

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçerken Ortaköy'deki yapılar, yeni inşa edilen lüks rezidanslar illa dikkatinizi çekmiştir. Ancak o kadar bina yoğunluğunun içinde en çok dikkat çeken Japon evlerine benzeyen kiremit rengindeki bina pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Peki bu gizemli yapının hikayesi ve değeri ne?