Metrobüsle Karşıya Geçerken Hayalleri Kurduran O Villa Kimin?
Metrobüsle Karşıya Geçerken Hayalleri Kurduran O Villa Kimin?
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçerken Ortaköy'deki yapılar, yeni inşa edilen lüks rezidanslar illa dikkatinizi çekmiştir. Ancak o kadar bina yoğunluğunun içinde en çok dikkat çeken Japon evlerine benzeyen kiremit rengindeki bina pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Peki bu gizemli yapının hikayesi ve değeri ne?
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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçerken ormanlık arazinin sırtında bulunan bu bina herkesin dikkatini çekmiştir.
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İlginç mimarisi ve belki de ülkenin en iyi konumuyla hayallere daldıran bu ev şıklığının dışında tarihi de bir yapı.
Tabii evin hikayesi için mimarı da tanımamız gerekiyor. Fotoğraftaki mimar Bruno Taut dünyaca ünlü bir mimar.
Meşhur DTCF, Trabzon Fen Lisesi gibi pek çok ünlü yapıda da imzası var.
1921-33 yılları arasında Almanya'nın inşasında katkısı bulunan Taut 1933 yılında Japonya'ya göçer. Nazi rejiminden ötürü
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1936 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevad Dursunoğlu’nun desteği ile Japonya'dan Türkiye'ye getirildi. Pek çok akademik başarıya imza atan ve hasta haliyle Atatürk'ün katafalkını tasarlayan Taut'un cenazesi hayran kaldığı Türkiye'ye defnedildi.
İçeriğe konu olan ikonik villayı ise 1938 yılında kendisi için tasarladı. Etkilendiği Japon ve Türk mimarisini birleştirdi.
Ancak evi yaptıktan birkaç ay sonra hayata gözlerini yumdu. Hasta haliyle Atatürk'ün katafalkını çizmesi, pek çok öğrenci yetiştirmesi ve kazandığı para ödülünü kabul etmemesi gibi nedenlerle bir gayrimüslim olmasına rağmen Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.
Taut'un ölümünün ardından Neslişah Sultan, Cem Uzan gibi pek çok tanıdık isme ev sahipliği yapan villa 2021 yılında 95 milyon liraya yeni sahibini buldu.
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