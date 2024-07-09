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Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in Aynı Anda Nikah Şahidi Olmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in Aynı Anda Nikah Şahidi Olmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.07.2024 - 13:14

Siyaset arenasında çok fazla ezeli rekabet var ama hiçbiri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ikinci dönemine rekor oyla başlayan Mansur Yavaş kadar sert bir rekabet olmadı. Ancak 2014'teki seçim grafiklerinden sonra bu ikili ilk kez yan yana geldi. Hem de hayırlı bir iş için...

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2018 yılında görevden alınan Melih Gökçek Twitter hesabında Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştiriyor. Hatta kimin zaman stalk yaparken yakalanıyor.

2018 yılında görevden alınan Melih Gökçek Twitter hesabında Mansur Yavaş'ı sert sözlerle eleştiriyor. Hatta kimin zaman stalk yaparken yakalanıyor.

Ve bu kapışmalar kimi zaman da sosyal medyada olay oluyor.

Ve bu kapışmalar kimi zaman da sosyal medyada olay oluyor.

İkili geçtiğimiz gün hayırlı bir iş için bir araya geldi. Eski başkanla mevcut başkan nikah şahidi oldu.

İkili geçtiğimiz gün hayırlı bir iş için bir araya geldi. Eski başkanla mevcut başkan nikah şahidi oldu.

Tabii hal böyle olunca tepkiler de kaçınılmaz oldu.

Tabii hal böyle olunca tepkiler de kaçınılmaz oldu.
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