Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'in Aynı Anda Nikah Şahidi Olmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Siyaset arenasında çok fazla ezeli rekabet var ama hiçbiri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ikinci dönemine rekor oyla başlayan Mansur Yavaş kadar sert bir rekabet olmadı. Ancak 2014'teki seçim grafiklerinden sonra bu ikili ilk kez yan yana geldi. Hem de hayırlı bir iş için...