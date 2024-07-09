Türk Gelenek ve Görenekleri Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler
Türk Gelenek ve Görenekleri Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler
Gelenek ve görenekler bir toplumun kimliğini koruyabilmesi için son derece gerekli alışkanlıklar. Ancak değişen değer yargıları, ekonomik ve sosyolojik durumlar karşısında tutunamayan bazı örf ve adetler de çoğu zaman sorgulanabiliyor. Bu soru Twitter'da da soruldu ve pek çok yanıt geldi.
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Soru şöyleydi.
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Misafirlik ritüelleri eleştirilerden nasibini aldı.
Gönül koyma meselesi...
Kırmızı kuşak da bir diğer sorunlu bulunan gelenek
Düğün kavramı da daha sık sorgulanıyor.
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En sık şikayet edilen gelenek bu olabilir.
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