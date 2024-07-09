Türk Gelenek ve Görenekleri Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Gelenek ve görenekler bir toplumun kimliğini koruyabilmesi için son derece gerekli alışkanlıklar. Ancak değişen değer yargıları, ekonomik ve sosyolojik durumlar karşısında tutunamayan bazı örf ve adetler de çoğu zaman sorgulanabiliyor. Bu soru Twitter'da da soruldu ve pek çok yanıt geldi.