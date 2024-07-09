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Türk Gelenek ve Görenekleri Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Türk Gelenek ve Görenekleri Hakkında Linç Edilecek Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.07.2024 - 14:14

Gelenek ve görenekler bir toplumun kimliğini koruyabilmesi için son derece gerekli alışkanlıklar. Ancak değişen değer yargıları, ekonomik ve sosyolojik durumlar karşısında tutunamayan bazı örf ve adetler de çoğu zaman sorgulanabiliyor. Bu soru Twitter'da da soruldu ve pek çok yanıt geldi.

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Soru şöyleydi.

Soru şöyleydi.
twitter.com

Misafirlik ritüelleri eleştirilerden nasibini aldı.

Misafirlik ritüelleri eleştirilerden nasibini aldı.
twitter.com

Gönül koyma meselesi...

Gönül koyma meselesi...
twitter.com

Kırmızı kuşak da bir diğer sorunlu bulunan gelenek

Kırmızı kuşak da bir diğer sorunlu bulunan gelenek
twitter.com

Düğün kavramı da daha sık sorgulanıyor.

Düğün kavramı da daha sık sorgulanıyor.
twitter.com
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En sık şikayet edilen gelenek bu olabilir.

En sık şikayet edilen gelenek bu olabilir.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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