Öğrencilerini İstismar Eden İki Kadın Öğretmenin Velilerle de Sürekli Flörtleştiği Ortaya Çıktı
Öğrencilerini İstismar Eden İki Kadın Öğretmenin Velilerle de Sürekli Flörtleştiği Ortaya Çıktı
Amerika'da iki kadın öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismar uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenler hakkında ifade veren veliler, öğretmenlerin ayrıca babalarla da sık sık flörtleştiğini iddia etti.
Kaynak: People
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Amerika'da Railey Greeson ve Brooklyn Shuler adlı iki kadın öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismar uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı.
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Hazırlanan iddianamede öğrencilerin yaşları belirtilmedi ancak mağdur öğrencilerin, öğretmenlerin eğitim verdiği okulda öğrenim gördükleri belirtildi.
Öte yandan öğretmenler hakkında ifade veren veliler, öğretmenlerin velilerle de sık sık flörtleştiğini iddia ediyor.
İki genç öğretmenin ise yıllardır çok yakın arkadaş oldukları, hatta birbirlerinin düğünlerinde nedime oldukları ortaya çıktı.
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