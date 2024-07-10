Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Öğrencilerini İstismar Eden İki Kadın Öğretmenin Velilerle de Sürekli Flörtleştiği Ortaya Çıktı

Öğrencilerini İstismar Eden İki Kadın Öğretmenin Velilerle de Sürekli Flörtleştiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 14:45

Amerika'da iki kadın öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismar uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenler hakkında ifade veren veliler, öğretmenlerin ayrıca babalarla da sık sık flörtleştiğini iddia etti.

Kaynak: People

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerika'da Railey Greeson ve Brooklyn Shuler adlı iki kadın öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismar uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Amerika'da Railey Greeson ve Brooklyn Shuler adlı iki kadın öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismar uyguladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

People'ın aktardığı habere göre, Greeson iki erkek öğrencisiyle, Shuler ise bir erkek öğrenciyle iki kez cinsel ilişkiye girmekle suçlandı.

Hazırlanan iddianamede öğrencilerin yaşları belirtilmedi ancak mağdur öğrencilerin, öğretmenlerin eğitim verdiği okulda öğrenim gördükleri belirtildi.

Hazırlanan iddianamede öğrencilerin yaşları belirtilmedi ancak mağdur öğrencilerin, öğretmenlerin eğitim verdiği okulda öğrenim gördükleri belirtildi.

Gözaltına alınarak hapishaneye gönderilen öğretmenler, kefaretle bırakıldı. Öğretmenlerin suçlu bulunması halinde 1 ila 15 yıl hapis veya 100 dolara kadar para cezasına çarptırılması beklleniyor.

Öte yandan öğretmenler hakkında ifade veren veliler, öğretmenlerin velilerle de sık sık flörtleştiğini iddia ediyor.

Öte yandan öğretmenler hakkında ifade veren veliler, öğretmenlerin velilerle de sık sık flörtleştiğini iddia ediyor.

Açıklamalarda bulunan bir velinin kullandığı ifadeler şu şekilde;

'Onları okula gelen herhangi çekici bir velinin yanında görmelisiniz. Babaların her biriyle flört ediyorlardı...'

İki genç öğretmenin ise yıllardır çok yakın arkadaş oldukları, hatta birbirlerinin düğünlerinde nedime oldukları ortaya çıktı.

İki genç öğretmenin ise yıllardır çok yakın arkadaş oldukları, hatta birbirlerinin düğünlerinde nedime oldukları ortaya çıktı.

Greeson, 2022 yılında evlenen Shuler'in baş nedimesi olmuş, daha sonra 2023 yılında da Greeson dünyaevine girmişti. 

İki dost, düğünlerinde ayrıca birbirlerinin ne kadar yakın olduklarını vurgulamadan da geçmemişlerdi!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın