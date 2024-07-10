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Suçlulara Yeni Bir 'Yüz' Kazandıran Gizli Hastanelere Polis Baskını Düzenlendi

Suçlulara Yeni Bir 'Yüz' Kazandıran Gizli Hastanelere Polis Baskını Düzenlendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 11:49

Filipinler'de, suçlulara yeni bir görünüm kazandıran 'gizli' hastaneler ortaya çıkarıldı. Bu hastanelerde, görüntüsünü değiştirmek isteyen suçlulara tamamen yeni bir görünüm, yeni bir yüz kazandırılıyordu.

Hastaneye baskına giden bir polis, BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Kaynak: BBC Türkçe

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Filipinler'de suçlulara yeni bir görünüm kazandıran plastik cerrahi merkezlerine polis baskını düzenlendi.

Filipinler'de suçlulara yeni bir görünüm kazandıran plastik cerrahi merkezlerine polis baskını düzenlendi.

BBC'de yer alan haberde, gizli hastanelerde dış görüntüsünü değiştirmek isteyen suçlulara hizmet verildiği aktarıldı. Bu gizli hastanelerde yalnızca yüz için estetik işlemler değil,  'deri beyazlatma' ve 'saç nakli' gibi işlemlerin de yapıldığı ortaya çıktı.

Yapılan baskında, saç ekimi aletleri, diş implantları ve cilt beyazlatıcı serumlar ele geçirildi.

Yapılan baskında, saç ekimi aletleri, diş implantları ve cilt beyazlatıcı serumlar ele geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Organize Suçla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Winston John Casio, konuya dair açıklamalarda bulundu. 

Casio, 'Bu malzemelerle tamamen yeni bir insan yaratabilirsiniz' dedi.

BBC'ye konuşan polis sözcüsü, başkent Manila'da iki hastanenin Mayıs ayında ortaya çıkarıldığını aktardı.

BBC'ye konuşan polis sözcüsü, başkent Manila'da iki hastanenin Mayıs ayında ortaya çıkarıldığını aktardı.

Öte yandan, izleme altında olan iki merkez daha olduğu ve bu merkezin baskın düzenlenen merkezden dört kat daha büyük olduğu aktarıldı.

Düzenlenen baskında, ikisi Vietnamlı biri Çinli olmak üzere üç doktor, Çinli bir eczacı ve Vietnamlı bir hemşire tutuklandı.

Düzenlenen baskında, ikisi Vietnamlı biri Çinli olmak üzere üç doktor, Çinli bir eczacı ve Vietnamlı bir hemşire tutuklandı.

Casio, 'Dışarıdan sıradan kliniklere benziyorlar, ancak içeri girdiğinizde sahip oldukları teknoloji karşısında şoke oluyorsunuz.' açıklamasında bulundu.

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