Suçlulara Yeni Bir 'Yüz' Kazandıran Gizli Hastanelere Polis Baskını Düzenlendi
Suçlulara Yeni Bir 'Yüz' Kazandıran Gizli Hastanelere Polis Baskını Düzenlendi
Filipinler'de, suçlulara yeni bir görünüm kazandıran 'gizli' hastaneler ortaya çıkarıldı. Bu hastanelerde, görüntüsünü değiştirmek isteyen suçlulara tamamen yeni bir görünüm, yeni bir yüz kazandırılıyordu.
Hastaneye baskına giden bir polis, BBC'ye açıklamalarda bulundu.
Kaynak: BBC Türkçe
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Filipinler'de suçlulara yeni bir görünüm kazandıran plastik cerrahi merkezlerine polis baskını düzenlendi.
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Yapılan baskında, saç ekimi aletleri, diş implantları ve cilt beyazlatıcı serumlar ele geçirildi.
BBC'ye konuşan polis sözcüsü, başkent Manila'da iki hastanenin Mayıs ayında ortaya çıkarıldığını aktardı.
Düzenlenen baskında, ikisi Vietnamlı biri Çinli olmak üzere üç doktor, Çinli bir eczacı ve Vietnamlı bir hemşire tutuklandı.
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