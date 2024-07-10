Fakirler Bilmez! Jeff Bezos'un Servet Değerinde Hesap Ödediği Lüks Otelle İlgili Bilmediğiniz Detaylar
Fakirler Bilmez! Jeff Bezos'un Servet Değerinde Hesap Ödediği Lüks Otelle İlgili Bilmediğiniz Detaylar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine zenginin malıyla yorulan çenelerimiz, yine bizim büyük çaresizliğimiz... Dün sosyal medyada okumuşsunuzdur, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, nişanlısı ve 2 tekne dolusu ahpabıyla Datça'da yemek yemiş ve 3,5 milyon TL hesap ödemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi öncelikle birkaç düzeltme yapmak lazım. Bir kere Bezos ve kankalarının yemek yediği yer Datça'nın sahilindeki sıradan balıkçılar değil. Datça yarımadası üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en lüks otellerinden biri olan, Doğuş Grubu'na ait D-Maris Otel'deki restoranlardan bir tanesi. Yani aynı yarımadada diye haberde Datça geçmiş ama işin kötüsü kimse de "Yok yauv Datça'da o kadar hesap getirmezler" dememiş, o da işin ayrı bir kanıksanmış acı boyutu.
Zaten adamın teknesi de bildiğimiz teknelerden değil. Daha önce Bodrum'a ve Fethiye'ye "Flying Fox" isimli 5 katlı teknesiyle gelmişti Bezos. Üstünde helikopter pisti falan var, detayları anlatıp hiç canınızı sıkmayalım şimdi, birazdan yeterince fakir hissedeceksiniz. Haberdeki "Koru" isimli tekne ise Bezos'a ait değil, Türkiye'den kiralanmış yine lüks teknelerden bir tanesi. Bir şey fark etmez, zaten o kadarına da paramız yok...
Marmaris'ten Datça'ya doğru giderken sol tarafta D-Maris Bay tabelasını görebilirsiniz. Bu tabela gerçekten de Hisarönü Körfezi'nin ennnnn güzel koylarından birinin üstüne kurulmuş otelin yolunu gösteriyor. Gidenler biliyorsa gidemeyenler bizimle kalsın, içerdeki detayları anlatalım.
Ben şöyle sanki iki kişi 5 gün gidecekmişiz gibi bir tarih belirledim ve bir rezervasyon sitesinden odaları sıraladım. Mesela bu görmüş olduğunuz odalar en ucuz olanları. Fiyatlara da sadece kahvaltı dahil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ha daha lüksü olsun derseniz sınır yok, bu da havalı odaların bir kısmı. Villa seçenekleri de var, onların fiyatları uzaya doğru tırmanarak çıkıyor.
"Neymiş yani buranın olayı?" derseniz bildiklerimizi anlatalım, ikna olup olmamak sizin tercihiniz. Bir kere eğer burada kalabiliyorsanız otel size kendinizi "seçilmiş insan" gibi hissettiriyor çünkü zenginlik böyle bir şey. Otelin önünde düşündüğünüz gibi denize girilecek tek bi tane sahili yok, birkaç tane küçük koy otele ait. Siz sahile çıkıyorsunuz, tekne sizi alıp hangi koya gitmek isterseniz ona götürüyor. Ama bazıları şahsi koymuş; ona girebilmek için aşırı VIP olmak lazım bilgisi var, detaylarını tam bilemiyorum.
İlk defa gidip şaşkınlık yaşayanların ilk şoku peynirlerle ilgili olmuş. Çünkü açık büfede peynir göremeyenler "büfede peynir yok!" diye şikayet bildirirken "peynir odasına buyurun efendim" şeklinde bir yönlendirmeyle karşılanmışlar. Fakat pandemiden sonra o odalar kalkmış, peynirler şimdi kendi odalarında değil normal salonda görücüye çıkıyor.
Sadece oda ve kahvaltı dahil olunca tabii akşam yemeğini buradaki restoranlardan yemeniz de şart çünkü nereye gidecekesiniz zaten? Otelin içindeki restoranlar, başarılarını dünyada duyurmuş markalar. Manos, Nusr'et, La Guerite, Zuma, D-Maris Kitchen oteldeki restoranlardan. Ve tabii ki hiçbiri de o kadar ucuz değil.
Mesela La Guerite, Cannes'da ve Karayipler'de şubesi bulunan egzotik bir kokteyl bar ve restoran. Parayı verenler burada çok büyük ihtimalle dünya dertlerini unutup kendilerini özel hisediyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir de otelin en ünlüsü Manos var mesela. Simi Adası'nda oldukça müstakil bir taverna iken, D-Maris'te lüksün dibini yaşatan bir restorana dönüşümünde şansın etkili olmadığını söyleyen yanılır. Kuvvetle muhtemele yatıyla Simi'ye giden bir iş insanının Manos'u keşfi ve daveti sonrası böyle bir dönüşüm yaşandı. Manos'un bu sezon başındaki menüsünü buldum, onları da size yazayım. Şu an zam geldiyse bilemem tabi...
Ha bu arada Manos'ta Sirtaki yapılırken tabak kırma ritüeli de var. Eğer tabak kırmak isterseniz 30 adetten az olmamak şartıyla tanesi 40 TL'den tabak kırabilirsiniz.
"Yok ben kapıdan giremem, tekneyle D-Maris'e yanaşacağım" derseniz ona da tamam. İsterseniz ücreti mukabilinde restorandan tekneye de servis yapılıyor, mesela Jeff Abimiz de öyle yapanlardan. İsterseniz yine tekneye kurulmuş olan kahveciden teknenize kahve siparişi verebiliyorsunuz ya da yüzen marketi yanınıza çağırıp alışveriş yapabiliyorsunuz. Olaylar olaylar...
Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum: Otel sadece oda kahvaltı olduğu için, girişte sizden 17 bin TL depozito alınıyormuş günlük harcamalarınız için. Bu bilgiyi teyit etmek için oteli aradım ancak bana bilgi veremeyeceklerini söylediler, isterlerse buyursunlar arasınlar... Ben gidenlerden öğrendiklerimi yazdım.
Yani durum böyleyken böyle sevgili dostlar... Bu kadar parayı bu muhteşem lüksün içinde yemek ya da yurt dışında bambaşka deneyimler için harcamak biraz hayata nerden baktığınızla ilgili bir vizyon meselesi, tabii paranız varsa... Siz Jeff Bezos'a bakmayın. Bizim "oha" dediğimiz restoran hesabını adam 15-20 dakikada kazanıyor. Biz yine yaşamayı becerebildiğimiz ezberlerden devam...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın