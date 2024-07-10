Fakirler Bilmez! Jeff Bezos'un Servet Değerinde Hesap Ödediği Lüks Otelle İlgili Bilmediğiniz Detaylar

Dünyaca ünlü zengin iş insanı ve Amazon'u kurucusu Jeff Bezos dün Datça yarımadasındaki bir otelde servet değerinde bir hesap ödedi. Peki o hesabın ödendiği lüks otelin içindekileri daha önce duydunuz mu? Bence birçoğumuz Bezos ile yeni öğrendik. Buyurun zenginin malına...