Haklı mı Haksız mı? Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adam Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Haklı mı Haksız mı? Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adam Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Bir adamın, iş yoğunluğu sebebiyle kız arkadaşıya vakit ayıramadığı için ayrıldıklarını açıkladığı tweet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi destekleyici yorumlarda bulunurken, kimi de farklı bir görüş sunarak; kadın için bu olayın bardağı taşıran son damla olmuş olabileceğini dile getirdi.
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Gündem olan tweet şöyle;
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Sizce haklı mı?
Nerden baksan kral hareket.
Not alalım.
Hımm...
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Tam destek geldi.
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