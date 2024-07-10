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Haklı mı Haksız mı? Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adam Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Haklı mı Haksız mı? Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adam Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 16:41

Bir adamın, iş yoğunluğu sebebiyle kız arkadaşıya vakit ayıramadığı için ayrıldıklarını açıkladığı tweet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi destekleyici yorumlarda bulunurken, kimi de farklı bir görüş sunarak; kadın için bu olayın bardağı taşıran son damla olmuş olabileceğini dile getirdi.

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Gündem olan tweet şöyle;

Gündem olan tweet şöyle;
twitter.com

Sizce haklı mı?

Sizce haklı mı?
twitter.com

Nerden baksan kral hareket.

Nerden baksan kral hareket.
twitter.com

Not alalım.

Not alalım.
twitter.com

Hımm...

Hımm...
twitter.com
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Tam destek geldi.

Tam destek geldi.
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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