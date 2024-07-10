Haklı mı Haksız mı? Kız Arkadaşı Tarafından Terk Edilen Adam Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Bir adamın, iş yoğunluğu sebebiyle kız arkadaşıya vakit ayıramadığı için ayrıldıklarını açıkladığı tweet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi destekleyici yorumlarda bulunurken, kimi de farklı bir görüş sunarak; kadın için bu olayın bardağı taşıran son damla olmuş olabileceğini dile getirdi.