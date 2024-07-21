Marketlerdeki 99 Küsuratı Hep Manipülasyonmuş! Detayları Öğrendikçe Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz!
Marketlerdeki 99 Küsuratı Hep Manipülasyonmuş! Detayları Öğrendikçe Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz!
Marketlerde, giyim mağazalarında, teknolojik ürünlerin satıldığı dükkanlarda, online satış sitelerinde, günlük hayatta alışveriş yaptığımız neredeyse her yerde fiyat etiketlerinde 99 küsuratını görüyoruz. Peki hiç sorguladınız mı neden etiketlere düz fiyatlar yazmak varken küsuratlı fiyatlara sıkça yer veriliyor? Öğrenince bir yaşınıza daha gireceksiniz.
Buyrun anlatıyoruz!
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Sayıların sol taraftan okunmasının, günlük hayatımız üzerindeki etkileri oldukça derin ve bazen farkında olmadan kararlarımızı yönlendirebiliyor. Özellikle alışverişte fiyat etiketlerinde görülen 9 ile biten rakamların tercih edilmesi, sol rakam ön yargısının bir sonucu.
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İnsanlar genellikle bir ürünün fiyatını değerlendirirken ilk olarak sol taraftaki basamağa odaklanır ve bu da fiyatın algılanmasını etkiler. Pazarlamacılar uzun yıllardır bu psikolojik etkiyi kullanarak fiyatlandırma stratejilerini şekillendiriyor.
Örneğin, 499 TL gibi bir fiyat, 500 TL'ye göre daha cazip gelir çünkü sol taraftaki "4" rakamı düşük bir fiyat algısı yaratır. Alışveriş yaparken bu algıya kapıldığımız olmuştur mutlaka.
Bu ön yargının farkına vararak, alışverişteki kararlarınızda daha dikkatli olabilir ve manipülasyonlardan kaçınabilirsiniz. Bir ürünün fiyatını değerlendirirken sadece sol tarafına değil, tamamına bakmalısınız.
Bu bilinçle hareket etmek, hem kişisel hem de ticari kararlarınızı daha sağlam temellere oturtmanıza muhakkak yardımcı olacaktır.
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Sonuç olarak, sayıları okurken sol rakam ön yargısının etkilerini anlayarak, daha bilinçli bir tüketici olabilirsiniz. Bu sayede, günlük hayatta karşılaştığınız manipülasyonlardan daha az etkilenirsiniz.
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sherlock'la einstein güçlerini birleştirse bu sonuca varamazlardı yalnız. bir konu da karanlıkta kalsın, bir sır da çözülmesin artık diyorsun, yok, onedio on... Devamını Gör
gerçekten bu bilgiyi alınca çok şaşırdım.. inanılmaz bir gizli bilgiye ulaşılmış.. aydınlanma yaşadım, teşekkürler..