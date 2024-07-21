Marketlerdeki 99 Küsuratı Hep Manipülasyonmuş! Detayları Öğrendikçe Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz!

Marketlerde, giyim mağazalarında, teknolojik ürünlerin satıldığı dükkanlarda, online satış sitelerinde, günlük hayatta alışveriş yaptığımız neredeyse her yerde fiyat etiketlerinde 99 küsuratını görüyoruz. Peki hiç sorguladınız mı neden etiketlere düz fiyatlar yazmak varken küsuratlı fiyatlara sıkça yer veriliyor? Öğrenince bir yaşınıza daha gireceksiniz.

Buyrun anlatıyoruz!

Kaynak