Doktorlar Ameliyatlarda Neden Yeşil Önlük Giyer? Meğer Renk Seçimi Hayatımızı Kurtarıyormuş!
Doktorlar Ameliyatlarda Neden Yeşil Önlük Giyer? Meğer Renk Seçimi Hayatımızı Kurtarıyormuş!
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Polikliniklerde beyaz önlüklerle gördüğümüz doktorlar, ameliyat odalarına girdiklerinde yeşil ya da mavi önlük giyerler. Bu renk tercihinin ardında ise hayatımızı kurtaran bilimsel ve pratik nedenler yatıyor.
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Ameliyat odalarında yeşil veya mavi önlüklerin tercih edilme sebebi, öncelikle bu renklerin ışığın altında az yansıma yapması. Bu özellikleri, cerrahi ekiplerin ameliyat sırasında daha net bir görüş elde etmelerini sağlıyor.
Beyaz önlükler ise fazla yansıma yaparak cerrahların gözlerini yorabilir ve uzun süreli operasyonlarda odaklanmayı zorlaştırabilir.
Ayrıca, yeşil ve mavi renklerin kanın kırmızı rengine karşı oluşturduğu kontrast da önemli bir faktör. Bu kontrast sayesinde cerrahlar, ameliyat alanındaki kanı daha rahat görebilir ve operasyon sırasında gerekli tedbirleri alabilirler. Bu, ameliyatların başarısını artırırken hastanın güvenliğini de sağlamaya yardımcı olur.
Öte yandan, siyah renk önlüklerin kullanımı kan rengini göstermekte zorluk çıkarabilir ve bu durum ameliyat sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
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Sosyal medyada da Onur Gülel adlı bir tıp öğrencisi çektiği video ile bu konuya açıklık getirdi. Gülel, ilk olarak ameliyatlarda beyaz renk kullanılsa da, bu renk ışığın altında çok fazla yansıma yansıma yaptığından ve doktorların uzun süren ameliyatlarda gözlerinin yorulmalarına neden olduğundan hata oranının çok fazla olmaya başladığını anlattı.
Bunu düzeltmek için de siyah renk önlük kullanılmaya başlandığını ancak bu kez de kan rengi görülmediğini ve ameliyatlardaki enfeksiyona bağlı ölümlerin arttığından bahsetti.
İşte o bilgilendirici video👇
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