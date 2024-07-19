T.C Kimlik Numaraları Neden Çift Rakamla Biter Hiç Düşündünüz mü? Gerçek Sebebi Ortaya Çıktı!
T.C Kimlik Numaraları Neden Çift Rakamla Biter Hiç Düşündünüz mü? Gerçek Sebebi Ortaya Çıktı!
Kimlik numaralarımızın son hanesi çift sayılarla bitiyor, değil mi? Peki, hiç merak ettiniz mi neden böyle bir kural var? Aslında bu konu, oldukça ilginç bir algoritmanın eseri.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerini belirten TC kimlik numaraları, herkesin merak ettiği bir detaya sahip: Neden son hanesi çift sayıyla bitiyor?
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Türkiye'de her bireyin kimlik numarası, tam 11 haneli ve son hane çift sayılarla bitecek şekilde ayarlanmış. Bu durum, yıllar önce algoritmanın belirlenmesiyle birlikte standart hale geldi.
Bu uygulama, numaraların benzersizliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla geliştirildi. Böylelikle veri yönetimi ve doğrulama süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlanıyor.
Aslına bakarsanız bu konu yıllar önce İçişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi olarak bile sunuldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı de bu soruya şöyle yanıt verdi:
T.C kimlik numaraları aslında ilk 9 hane ve son 2 hane olmak üzere ikiye ayrılıyor. Son 2 hane ilk 9 haneninin sağlamasını yapıyor. Matematiksel olarak ise bu son 2 hanenin tek sayı olması mümkün değil.
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