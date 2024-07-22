İstanbul, Ankara, İzmir: Metrolardaki Koltuklar Neden Yan Yana? Meğer Bir Sebebi Varmış!

Metroların otobüs gibi diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı olması amaçlandığından metrolarda koltukların arka arkaya olması demek insanların yerleşme sürelerinin daha uzun sürmesi demek. İnsanlar koltuklara oturmak için çabalarken orta alanda geçirilen süre artıyor. Böyle bir durumda da diğer yolcuların metroya binme süreleri uzuyor. Bu nedenle koltukların yan yana yapılmış olması avantaj. Ayrıca metro seyahatleri genellikle kısa süreli oluyor ve yolcular genellikle birkaç durak sonra inecekleri için uzun süre oturmak istemeyebiliyorlar.