İstanbul, Ankara, İzmir: Metrolardaki Koltuklar Neden Yan Yana? Meğer Bir Sebebi Varmış!
İstanbul, Ankara, İzmir: Metrolardaki Koltuklar Neden Yan Yana? Meğer Bir Sebebi Varmış!
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Metroların oturma düzeni neden otobüs ve metrobüsteki gibi değil hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması.
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Metroda uzun koltuklar, yolcular arasında hareket özgürlüğünü artırıyor ve indi-bindi sürecini hızlandırıyor.
Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak daha pratik oluyor.
Sonuç olarak metroların oturma düzeni, pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen, megakent İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş, böylece yolcuların konforu ve seyahat sürelerinin optimize edilmesi amaçlanmış.
Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz?
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