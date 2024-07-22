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İstanbul, Ankara, İzmir: Metrolardaki Koltuklar Neden Yan Yana? Meğer Bir Sebebi Varmış!

İstanbul, Ankara, İzmir: Metrolardaki Koltuklar Neden Yan Yana? Meğer Bir Sebebi Varmış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 16:24 Son Güncelleme: 22.07.2024 - 16:30

Metrolardaki oturma düzeninin neden otobüslerdeki gibi değil de uzun koltuklar halinde yan yana olduğunu biliyor musunuz? Bu konu hakkında bir takım ilginç cevaplar var. 

Gelin anlatıyoruz!

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Metroların oturma düzeni neden otobüs ve metrobüsteki gibi değil hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması.

Metroların oturma düzeni neden otobüs ve metrobüsteki gibi değil hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması.

Öncelikle metrolar genellikle yoğun ve hızlı bir indi-bindinin olduğu araçlar olduğu için herkesin rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan bırakmak yerine, daha fazla insanın ayakta seyahat edebilmesi tercih ediliyor.

Metroda uzun koltuklar, yolcular arasında hareket özgürlüğünü artırıyor ve indi-bindi sürecini hızlandırıyor.

Metroda uzun koltuklar, yolcular arasında hareket özgürlüğünü artırıyor ve indi-bindi sürecini hızlandırıyor.

Metroların otobüs gibi diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı olması amaçlandığından metrolarda koltukların arka arkaya olması demek insanların yerleşme sürelerinin daha uzun sürmesi demek. İnsanlar koltuklara oturmak için çabalarken orta alanda geçirilen süre artıyor. Böyle bir durumda da diğer yolcuların metroya binme süreleri uzuyor. Bu nedenle koltukların yan yana yapılmış olması avantaj. Ayrıca metro seyahatleri genellikle kısa süreli oluyor ve yolcular genellikle birkaç durak sonra inecekleri için uzun süre oturmak istemeyebiliyorlar.

Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak daha pratik oluyor.

Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak daha pratik oluyor.

Otobüslerdeki düzenlemeyi düşünün. Her iki tarafta sıralanmış koltuklar nedeniyle sürekli yerinden kalkanlar ve ayakta duran yolcular arasında kargaşa yaşanıyor. Bu durum da indi-bindi sürecini yavaşlattığı gibi yolculuk sırasında rahatsızlık da yaratıyor.

Sonuç olarak metroların oturma düzeni, pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen, megakent İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş, böylece yolcuların konforu ve seyahat sürelerinin optimize edilmesi amaçlanmış.

Sonuç olarak metroların oturma düzeni, pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen, megakent İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş, böylece yolcuların konforu ve seyahat sürelerinin optimize edilmesi amaçlanmış.

Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz?

Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz?

Yolcu davranışlarındaki gözlemlere göre; insanlar metrolarda genellike çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyor. Bu nedenle de metro kapıları geniş tasarlanmış.

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