Opel Fiyat Listesi Ağustos 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Ağustos 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Ağustos ayının gelmesiyle otomotiv markalarının fiyatları da belli olmaya başladı. Alman otomotiv üreticisi Opel Ağustos 2024 fiyatlarını güncelledi. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu?
İşte Opel Ağustos 2024 güncel fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi
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Opel Corsa fiyat listesi Ağustos 2024
Opel Astra fiyat listesi Ağustos 2024
Opel Mokka fiyat listesi Ağustos 2024
Opel Crossland fiyat listesi Ağustos 2024
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