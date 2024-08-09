Opel Fiyat Listesi Ağustos 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

2023 yılının son ayında 889 bin lira seviyesinden listelenen ve markanın en uygun opsiyonu konumunda bulunan Corsa, Ağustos ayında 995 bin 900 liradan satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.