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Opel Fiyat Listesi Ağustos 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Ağustos 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 23:18

Ağustos ayının gelmesiyle otomotiv markalarının fiyatları da belli olmaya başladı. Alman otomotiv üreticisi Opel Ağustos 2024 fiyatlarını güncelledi. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? 

İşte Opel Ağustos 2024 güncel fiyat listesi.

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Opel fiyat listesi

Opel fiyat listesi

2023 yılının son ayında 889 bin lira seviyesinden listelenen ve markanın en uygun opsiyonu konumunda bulunan Corsa, Ağustos ayında 995 bin 900 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ağustos 2024

Opel Corsa fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 995.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.358.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.340.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Ağustos 2024

Opel Astra fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.600.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.835.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.715.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ağustos 2024

Opel Mokka fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.605.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.862.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.553.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Ağustos 2024

Opel Crossland fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.352.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.099.900 TL

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Opel Grandland fiyat listesi Ağustos 2024

Opel Grandland fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Benzin AT8 GS 2.002.900 TL

  • 1.5 130 HP Benzin AT8 Ultimate 2.093.900 TL

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