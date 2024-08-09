Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai de Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Birçok marka otomobil fiyatlarında artışa giderken Hyundai Ağustos ayı fiyat listesi merak konusu oldu.

Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Ağustos 2024 güncel fiyat listesi.