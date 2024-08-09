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Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

etiket Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar

Hyundai
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 18:41

Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai de Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Birçok marka otomobil fiyatlarında artışa giderken Hyundai Ağustos ayı fiyat listesi merak konusu oldu.

Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Ağustos 2024 güncel fiyat listesi.

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Hyundai fiyat listesi

Hyundai fiyat listesi

Geçtiğimiz aylarda 780 bin liralık liste fiyatı ile markanın en uygun tercihi olan i10, Ağustos ayında 806 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Diğer modellerin fiyatlarında da artış yaşandı. 

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai i10 fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 905.000 TL 

  • 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 945.000 TL 

  • 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 965.000 TL 

  • 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.040.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai i20 fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 1.035.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 1.065.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 1.035.000 TL

  • 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.127.000 TL

  • 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 1.157.000 TL

  • 1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.209.000 TL

  • 1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.149.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai Elantra fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.584.000 TL 

  • 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.700.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai Bayon fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.2 MPI 79 PS Jump  Manuel 1.115.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT 1.210.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style DCT 1.290.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT 1.385.000 TL

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Hyundai Kona fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai Kona fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.684.201 TL

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.499.000 TL

Hyundai Tucson fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi Ağustos 2024

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT  1.820.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT  1.950.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT  2.290.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT  1.950.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT  2.135.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.375.000 TL

Hyundai Santa FE fiyat listesi Ağustos 2024

Hyundai Santa FE fiyat listesi Ağustos 2024
  • 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 3.080.000 TL

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