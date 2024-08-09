Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Hyundai Fiyat Listesi Ağustos 2024: i10, i20, Bayon, Kona, Elantra, Tucson ve Santa Fe Güncel Fiyatlar
Güney Kore'nin önde gelen otomotiv üreticisi Hyundai de Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Birçok marka otomobil fiyatlarında artışa giderken Hyundai Ağustos ayı fiyat listesi merak konusu oldu.
Peki, i10, i20, Bayon, Tucson, Elantra, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? İşte Hyundai'nin Ağustos 2024 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi
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Hyundai i10 fiyat listesi Ağustos 2024
Hyundai i20 fiyat listesi Ağustos 2024
Hyundai Elantra fiyat listesi Ağustos 2024
Hyundai Bayon fiyat listesi Ağustos 2024
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