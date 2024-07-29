Eski Model Mercedes'in Buram Buram Türkiye Kokan Dizaynını Mutlaka Görmeniz Gerek

@carchived isimli bir Instagram hesabı, 1980 model Mercedes-Benz 300SD fotoğrafı paylaştı. Arabanın iç tasarımında Mikael Kennedy'nin dokunuşları olan araba adeta içimizden biri gibi. Görenler hem hayran kalıyor, hem de Anadolu'da adeta ufak bir gezintiye çıkıyor!