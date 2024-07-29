Eski Model Mercedes'in Buram Buram Türkiye Kokan Dizaynını Mutlaka Görmeniz Gerek
Eski Model Mercedes'in Buram Buram Türkiye Kokan Dizaynını Mutlaka Görmeniz Gerek
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@carchived isimli bir Instagram hesabı, 1980 model Mercedes-Benz 300SD fotoğrafı paylaştı.
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Arabanın iç tasarımında Mikael Kennedy'nin dokunuşları olan araba adeta içimizden biri gibi.
Hem göze hem de kalbe hitap eden araba kısa zamanda gündem oldu...👇
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Gelin şimdi de yorumlara beraber bakalım👇
'Anneannenin evine 1 hafta boyunca arabanı park edince...'
'Gerçekten harika...'
'Balkanlar gibi kokuyor'
'Anneannesinin halılarını çalan adam.'
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'Hem çok beğendim hem de nefret ettim...'
'Aşırı çirkin'
'Harika ötesi'
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'Bu arabadan aşırı etkilendim'
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'Aşırı havalı'
'Türk taksi arabasına benziyor. Ve sanki içi sigara kokuyormuş gibi görünüyor...'
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