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Eski Model Mercedes'in Buram Buram Türkiye Kokan Dizaynını Mutlaka Görmeniz Gerek

Eski Model Mercedes'in Buram Buram Türkiye Kokan Dizaynını Mutlaka Görmeniz Gerek

Mercedes
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 29.07.2024 - 18:06

@carchived isimli bir Instagram hesabı, 1980 model Mercedes-Benz 300SD fotoğrafı paylaştı. Arabanın iç tasarımında Mikael Kennedy'nin dokunuşları olan araba adeta içimizden biri gibi. Görenler hem hayran kalıyor, hem de Anadolu'da adeta ufak bir gezintiye çıkıyor!

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@carchived isimli bir Instagram hesabı, 1980 model Mercedes-Benz 300SD fotoğrafı paylaştı.

@carchived isimli bir Instagram hesabı, 1980 model Mercedes-Benz 300SD fotoğrafı paylaştı.

Arabanın iç tasarımında Mikael Kennedy'nin dokunuşları olan araba adeta içimizden biri gibi.

Arabanın iç tasarımında Mikael Kennedy'nin dokunuşları olan araba adeta içimizden biri gibi.

Hem göze hem de kalbe hitap eden araba kısa zamanda gündem oldu...👇

Hem göze hem de kalbe hitap eden araba kısa zamanda gündem oldu...👇

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Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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