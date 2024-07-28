'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/...
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Telefonunuzu havaalanında veya halka açık başka bir yerde şarj ederken, her zaman USB prizi yerine kendi şarj cihazınızın bulunduğu bir priz kullanın. Bu sayede telefonunuza virüs bulaşma riskini sıfıra indirmiş olursunuz."
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2. "Aracınız takip edilirse, en yakın polis karakoluna gidin. Karakolu arayarak haber verin ve bir memurun sizi dışarıda karşılamasını sağlayın."
3. "Çevrimiçi herhangi bir şeye kaydolduğunuzda, web sitesinin adını göbek adınız olarak yazın. Bu şekilde spam/reklam e-postaları aldığınızda bilgilerinizi kimin sattığını bilirsiniz."
4. "Daha zeki bir çocuk istiyorsanız, çocuğunuza mümkün olduğunca erken okumayı öğretin ve onlara kitap sevgisini aşılayın. Çünkü okuyabildikleri anda kendi kendilerine öğretebilirler. Ve bu, aynı yeteneğe sahip olmayan yaşıtlarına göre hayat boyu sürecek bir avantaj olacaktır."
5. "Kask takan bir çocuğa her zaman kaskının ne kadar havalı olduğunu düşündüğünüzü söyleyin. Bu onları gelecekte de kask takmaya teşvik edecektir."
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6. "Her ay kredi kartı kullanmak ve onu ödemek, finansal açıdan banka kartı kullanmaktan daha mantıklıdır."
7. "Ayaklarınız kokuyorsa çoraplarınızın polyester olup olmadığını kontrol edin. Terle karışan polyester, düzenli olarak yıkasanız bile zamanla kokar."
8. "Ocağınızdaki birikmiş lekeleri çıkarmakta zorlanıyorsanız, üzerine bir miktar fırın temizleyici püskürtün ve gece boyunca ocağın üzerini streç filmle örtün."
9. Parmak iziyle kilit açma özelliğine sahip bir telefonunuz varsa birden fazla parmağınızı kaydedin.
10. "Lavabo gider deliğinizi açmak istiyorsanız, tuz ve kabartma tozunun ardından limon damlatın. Daha sonra maden suyu dökün."
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11. "Elinizden çıkarmak istediğiniz eşyaları, ikinci el mağazalara satmak yerine, ikinci el ürün satışı yapan internet sitelerine koyun."
12. "Bir ilişkiyi sonlandırırsanız, başka biriyle randevuya çıkmadan önce bir süre yas tutun ve ilişkiyi geride bırakın."
13. "Islak çamaşırlarınızın makinede bekleyip, küf kokmasını istemiyorsanız, gecikmeli başlatma özelliğini kullanın. Böylece belirlediğiniz gecikme süresiyle yıkamayı başlatır."
14. "Yatmadan bir veya iki saat önce yatmaya hazırlanın. Bu şekilde yorgunken yatmaya hazırlanmak konusunda endişelenmenize gerek kalmaz."
15. "Hayatta ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. İlk yardım eğitimi alarak, yakınımızda olan insanlara acil durumlarda yardım edebiliriz."
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