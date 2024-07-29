Hayatın Sillesini Yiyerek Hayatlarındaki En Büyük Acı Gerçekleri Öğrenen Kişiler
Hayatın Sillesini Yiyerek Hayatlarındaki En Büyük Acı Gerçekleri Öğrenen Kişiler
Hepimizin hayatında bir kez dahi olsa deneyimlediği acı bir gerçek vardır. Bu süreçte yaşadığımız şeylerde farklı tecrübeler edinebiliyoruz. Bir kullanıcı, diğer kişilerden 'acı ama gerçek' olan bir şey yazmalarını istedi. Gelen cevaplar ise hepimizi gerçeklerle yüzleştirdi.
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Hepimizin hayatında bir kez dahi olsa deneyimlediği acı bir gerçek vardır. Bu süreçte yaşadığımız şeylerde farklı tecrübeler edinebiliyoruz.
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Bir kullanıcı, diğer kişilerden 'acı ama gerçek' olan bir şey yazmalarını istedi.
Birçok kişi de tecrübelerine dayanarak birbirinden farklı şeyler söyledi.
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