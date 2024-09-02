Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?

Arabayla ya da yaya, her gün bir yere giderken mutlaka önünden geçtiğimiz benzin istasyonlarındaki sistemin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Akaryakıtın pompalardan araçlara nasıl ulaştığını, yer altındaki sistemin nasıl işlediğini merak edenler için bu içerik tam size göre.

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