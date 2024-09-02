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Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?

Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 14:25

Arabayla ya da yaya, her gün bir yere giderken mutlaka önünden geçtiğimiz benzin istasyonlarındaki sistemin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Akaryakıtın pompalardan araçlara nasıl ulaştığını, yer altındaki sistemin nasıl işlediğini merak edenler için bu içerik tam size göre.

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Hepimiz aracımıza yakıt alırken sadece pompayı görüp geçiyoruz ama aslında işin arkasında oldukça karmaşık bir yapı var. İstasyonlarda yer altına gömülü büyük tanklar bulunur.

Hepimiz aracımıza yakıt alırken sadece pompayı görüp geçiyoruz ama aslında işin arkasında oldukça karmaşık bir yapı var. İstasyonlarda yer altına gömülü büyük tanklar bulunur.

Bu tanklar, genellikle 115.000 ila 150.000 litre kapasiteli olur. Yakıtın çevreyle temasını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için özel malzemelerle yapılır.

Bu tanklar, genellikle 115.000 ila 150.000 litre kapasiteli olur. Yakıtın çevreyle temasını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için özel malzemelerle yapılır.

Ayrıca, toprak kayması veya hava koşullarından etkilenmemesi için düzgün şekilde sabitlenir.

Ayrıca, toprak kayması veya hava koşullarından etkilenmemesi için düzgün şekilde sabitlenir.

Ayrıca yakıtı güvenli bir şekilde depolamak için çeşitli sistemlerle donatılmıştır:

Ayrıca yakıtı güvenli bir şekilde depolamak için çeşitli sistemlerle donatılmıştır:

1. Valfler👇

1. Valfler👇

Tankın aşırı dolumunu engelleyen ve yakıt buharının düzenli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayan valfler bulunur. Bu valfler, olası patlamaları önlemek için kritik bir rol oynar.

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2. Şamandıra Sensörleri 👇

2. Şamandıra Sensörleri 👇

Bu sensörler, tankların içindeki yakıt seviyesini anlık olarak izler ve bu verileri benzinlikteki kontrol sistemlerine gönderir. Ayrıca, yakıtın dağıtım hızını ve sızıntı olup olmadığını da takip eder.

Gelelim yer altındaki depolanmış yakıtın pompaya ulaşma sürecine! İşte tek bir video ile özetlemek gerekirse sistem böyle işliyor:

Yakıt almak için pompa çalıştırıldığında, bir saha sistemi pompa sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bu sistem:

Yakıt almak için pompa çalıştırıldığında, bir saha sistemi pompa sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bu sistem:

  • Pompanın çalışmasına onay verir.

  • Akaryakıt tankının içindeki sensörlerle iletişim kurarak yakıt seviyesini izler.

  • Yakıt miktarını ve ücretini otomatik olarak hesaplar.

  • Yakıt dolumu tamamlandığında otomatik olarak kapanır.

Yakıt seviyesi düşüldüğünde, yeni yakıt tedarik etmek için 6 ila 12 ayda bir yakıt taşıyan tırlar istasyonlara gelir ve tanklar yeniden doldurulur.

Yakıt seviyesi düşüldüğünde, yeni yakıt tedarik etmek için 6 ila 12 ayda bir yakıt taşıyan tırlar istasyonlara gelir ve tanklar yeniden doldurulur.

Kısacası akaryakıt istasyonlarının arkasında tahmin edilenin ötesinde, oldukça sofistike bir teknoloji ve güvenlik sistemi bulunuyor. Bu sistemlerin tamamı, hem güvenliği sağlamak hem de çevresel etkileri minimize etmek için tasarlanmıştır. Sizce de ilginç değil mi?

Kısacası akaryakıt istasyonlarının arkasında tahmin edilenin ötesinde, oldukça sofistike bir teknoloji ve güvenlik sistemi bulunuyor. Bu sistemlerin tamamı, hem güvenliği sağlamak hem de çevresel etkileri minimize etmek için tasarlanmıştır. Sizce de ilginç değil mi?
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