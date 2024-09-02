Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?
Benzin İstasyonlarının Altında Meğer Gizli Bir Dünya Varmış: Nerede Depolanıyor Bu Yakıtlar?
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Hepimiz aracımıza yakıt alırken sadece pompayı görüp geçiyoruz ama aslında işin arkasında oldukça karmaşık bir yapı var. İstasyonlarda yer altına gömülü büyük tanklar bulunur.
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Bu tanklar, genellikle 115.000 ila 150.000 litre kapasiteli olur. Yakıtın çevreyle temasını minimize etmek ve çevre kirliliğini önlemek için özel malzemelerle yapılır.
Ayrıca, toprak kayması veya hava koşullarından etkilenmemesi için düzgün şekilde sabitlenir.
Ayrıca yakıtı güvenli bir şekilde depolamak için çeşitli sistemlerle donatılmıştır:
1. Valfler👇
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2. Şamandıra Sensörleri 👇
Gelelim yer altındaki depolanmış yakıtın pompaya ulaşma sürecine! İşte tek bir video ile özetlemek gerekirse sistem böyle işliyor:
Yakıt almak için pompa çalıştırıldığında, bir saha sistemi pompa sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bu sistem:
Yakıt seviyesi düşüldüğünde, yeni yakıt tedarik etmek için 6 ila 12 ayda bir yakıt taşıyan tırlar istasyonlara gelir ve tanklar yeniden doldurulur.
Kısacası akaryakıt istasyonlarının arkasında tahmin edilenin ötesinde, oldukça sofistike bir teknoloji ve güvenlik sistemi bulunuyor. Bu sistemlerin tamamı, hem güvenliği sağlamak hem de çevresel etkileri minimize etmek için tasarlanmıştır. Sizce de ilginç değil mi?
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