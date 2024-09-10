Bir İnsan Hayatı Boyunca Kaç Dil Öğrenebiliyor? Sonucu Öğrenince Hemen Yeni Bir Dil Öğrenmek İsteyeceksiniz!
Bir İnsan Hayatı Boyunca Kaç Dil Öğrenebiliyor? Sonucu Öğrenince Hemen Yeni Bir Dil Öğrenmek İsteyeceksiniz!
Dünya nüfusunun yarısından fazlası birden fazla dil konuşabiliyor ancak sadece %1’i beş veya daha fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilen ‘poliglot’ sayılıyor. Peki, insan beyni gerçekten kaç dil öğrenebilir? Cevabı sizi şaşırtacak!
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Tarihe baktığımızda dillere adeta hükmetmiş bireyler görüyoruz. Örneğin, 38 dili akıcı bir şekilde konuşabilen İtalyan Kardinal Giuseppe Caspar Mezzofanti veya 200 dili bildiğini iddia eden Hong Kong Valisi Sir John Bowring.
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Teorik olarak insan beyninin kaç dil öğrenebileceğine dair kesin bir sınır yoktur. Ancak bir dilin tüm inceliklerini tam anlamıyla öğrenmek oldukça zor bir süreçtir.
Dil öğreniminde nicelikten çok, nitelik önemli hale geliyor: Yüzlerce dilin temelini öğrenmek mi daha zor, yoksa birkaç dili derinlemesine kavramak mı?
MIT’de yapılan bir çalışma, poliglotların beyinlerini inceledi ve sonuçlar ilginçti. Birden fazla dil konuşan bireyler, hangi dili dinlerse dinlesin aynı beyin bölgeleri aktifleşiyor ancak ana dillerini duyduklarında bu aktivite seviyesi diğer dillere göre çok daha düşük oluyor.
Beyin, ana dilini işlediğinde daha az çaba harcıyor çünkü o dili kullanarak geçirilen yıllar beynin bu dilde uzmanlaşmasına sebep oluyor.
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Diller sadece iletişim aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda beyin sağlığına da katkıda bulunuyor. 2020 yılında yapılan bir araştırma, çok dilli olmanın Alzheimer hastalığının başlamasını geciktirebileceğini ortaya koydu.
Ee, çalışmalara başladınız mı?
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