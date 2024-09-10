Bir İnsan Hayatı Boyunca Kaç Dil Öğrenebiliyor? Sonucu Öğrenince Hemen Yeni Bir Dil Öğrenmek İsteyeceksiniz!

Dünya nüfusunun yarısından fazlası birden fazla dil konuşabiliyor ancak sadece %1’i beş veya daha fazla dili akıcı bir şekilde konuşabilen ‘poliglot’ sayılıyor. Peki, insan beyni gerçekten kaç dil öğrenebilir? Cevabı sizi şaşırtacak!

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