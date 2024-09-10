Ot Dergi'nin Narin'in Ardından Yaptığı Paylaşım Tepkilere Neden Oldu

Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması elbette vicdanı olan herkesi derinden etkiledi, ülkeyi yasa boğdu. Sosyal medya araçları da bu acıyı ifade ederken kullanıldı. Ancak bazı kullanıcılar olaydan etkileşim devşirmek veya ülkenin çocuğa şiddet gibi önemli bir konusunu romantize ederek sulandırmakla itham edildi. Ot Dergi de narin kelimesinin anlamını paylaştı ve tepkiler aldı.