Ot Dergi'nin Narin'in Ardından Yaptığı Paylaşım Tepkilere Neden Oldu
Ot Dergi'nin Narin'in Ardından Yaptığı Paylaşım Tepkilere Neden Oldu
Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması elbette vicdanı olan herkesi derinden etkiledi, ülkeyi yasa boğdu. Sosyal medya araçları da bu acıyı ifade ederken kullanıldı. Ancak bazı kullanıcılar olaydan etkileşim devşirmek veya ülkenin çocuğa şiddet gibi önemli bir konusunu romantize ederek sulandırmakla itham edildi. Ot Dergi de narin kelimesinin anlamını paylaştı ve tepkiler aldı.
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Narin Güran cinayetinin ardından yüz binlerce paylaşım geldi. Pek çoğu da sosyal medyada rahatsızlık yarattı.
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Olayın romantize edilmesi pek çok kişiyi çileden çıkardı.
Benzer bir paylaşım da Ot Dergi'den geldi.
Kullanıcılar hesap yönetimine ateş püskürdü.
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