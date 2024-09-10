Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ot Dergi'nin Narin'in Ardından Yaptığı Paylaşım Tepkilere Neden Oldu

Ot Dergi'nin Narin'in Ardından Yaptığı Paylaşım Tepkilere Neden Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 15:59

Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması elbette vicdanı olan herkesi derinden etkiledi, ülkeyi yasa boğdu. Sosyal medya araçları da bu acıyı ifade ederken kullanıldı. Ancak bazı kullanıcılar olaydan etkileşim devşirmek veya ülkenin çocuğa şiddet gibi önemli bir konusunu romantize ederek sulandırmakla itham edildi. Ot Dergi de narin kelimesinin anlamını paylaştı ve tepkiler aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Narin Güran cinayetinin ardından yüz binlerce paylaşım geldi. Pek çoğu da sosyal medyada rahatsızlık yarattı.

Narin Güran cinayetinin ardından yüz binlerce paylaşım geldi. Pek çoğu da sosyal medyada rahatsızlık yarattı.
twitter.com

Olayın romantize edilmesi pek çok kişiyi çileden çıkardı.

Olayın romantize edilmesi pek çok kişiyi çileden çıkardı.
twitter.com

Benzer bir paylaşım da Ot Dergi'den geldi.

Benzer bir paylaşım da Ot Dergi'den geldi.
twitter.com

Kullanıcılar hesap yönetimine ateş püskürdü.

Kullanıcılar hesap yönetimine ateş püskürdü.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın