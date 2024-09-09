Leyla Aydemir ve Narin Güran'ın Sarıldığı Yapay Zeka Videosu Tepkilere Neden Oldu
Leyla Aydemir ve Narin Güran'ın Sarıldığı Yapay Zeka Videosu Tepkilere Neden Oldu
Toplumu derinden etkileyen olaylarda nasıl tepki verileceği, olayın romantize edilip edilmeyeceği, tepkinin nereye gösterileceği her zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı kişiler kötü niyetli olmasa da olayı fazla romantize edip üzücü durumları sulandırmakla itham edilir ve bir sonraki olaya kadar bu davranışlar unutulur. Sosyal medyada 2018 yılında cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir ve ülkece yasının tuttuğumuz Narin Güran'ın yapay zekayla birbirine sarılması da eleştirileri beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye cansız bedenine ulaşılan Narin'in yasını tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne yazık ki günde 32 çocuk kaybolma vakasının yaşandığı ülkemizde Narin ilk değildi. 2018 yılında cansız bedeni 18 gün sonra bir dere yatağında bulunan Leyla Aydemir akıllara geldi.
Bir sosyal medya kullanıcısı da son günlerin trend sarılma uygulamasını benzer şekilde katledilen iki kız çocuğu için kullandı.
Ancak tepkiler de geldi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın