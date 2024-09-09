Leyla Aydemir ve Narin Güran'ın Sarıldığı Yapay Zeka Videosu Tepkilere Neden Oldu

Toplumu derinden etkileyen olaylarda nasıl tepki verileceği, olayın romantize edilip edilmeyeceği, tepkinin nereye gösterileceği her zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı kişiler kötü niyetli olmasa da olayı fazla romantize edip üzücü durumları sulandırmakla itham edilir ve bir sonraki olaya kadar bu davranışlar unutulur. Sosyal medyada 2018 yılında cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir ve ülkece yasının tuttuğumuz Narin Güran'ın yapay zekayla birbirine sarılması da eleştirileri beraberinde getirdi.