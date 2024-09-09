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Cansız Bedenine Ulaşılan Narin'in Ardından Milyonlarca Kişinin Hissine Tercüman Olan Paylaşımlar

Cansız Bedenine Ulaşılan Narin'in Ardından Milyonlarca Kişinin Hissine Tercüman Olan Paylaşımlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.09.2024 - 11:16

Diyarbakır'da köyünde kaybolan ve iki hafta sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran ülkenin en önemli gündemi. Dün gelen acı haber pek çok kişiyi sosyal medyada bir şeyler söylemesine, içini dökmesine neden oldu. Bazı paylaşımlar da söylemek istediklerimizi bizden daha iyi ifade etti.

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