Ak Parti Milletvekili Suna Kepolu Narin'in Cenazesinde "Hatıra Fotoğrafı" Çektirdi

Tüm Türkiye'nin yas tuttuğu Narin Güran bugün öğle saatlerinde toprağa verildi. Cenaze töreninde gazetecilere hakaret eden Narin'in yakınları, imamın vicdanlarımıza dokunan konuşması gibi detaylar vardı. Ancak bir detay tepkilere neden oldu. Ak Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman cenaze töreninin ardından partililerle fotoğraf çektirdi.