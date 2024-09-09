Ak Parti Milletvekili Suna Kepolu Narin'in Cenazesinde "Hatıra Fotoğrafı" Çektirdi
Ak Parti Milletvekili Suna Kepolu Narin'in Cenazesinde "Hatıra Fotoğrafı" Çektirdi
Tüm Türkiye'nin yas tuttuğu Narin Güran bugün öğle saatlerinde toprağa verildi. Cenaze töreninde gazetecilere hakaret eden Narin'in yakınları, imamın vicdanlarımıza dokunan konuşması gibi detaylar vardı. Ancak bir detay tepkilere neden oldu. Ak Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman cenaze töreninin ardından partililerle fotoğraf çektirdi.
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Narin Güran'ın cenazesine siyasiler de katıldı.
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Ak Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu ise cenazenin ardından fotoğraf çektirdi.
Tepkiler şöyle 👇
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Aynı vekil kürsüde rahatsızlanıp vefat eden Saadet Partili Hasan Bitmez yoğun bakımdayken meclis bahçesinde mangal partisi vermişti.
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poz vermekten başka ne yapar milletvekilleri??? Maaş almaya koşarlar birde..