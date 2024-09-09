Narin Güran’ın Cenaze Töreninde Köylüler Gazetecilere Saldırmak İsteyerek Engel Olmaya Çalıştı

21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran için 19 gündür arama çalışmaları sürüyordu. Tüm Türkiye olarak minik Narin’den iyi haberler gelmesini bekliyorduk. Ne yazık ki geçtiğimiz gün Narin’in cansız bedenine ulaşıldı.