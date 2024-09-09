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Narin Güran’ın Cenaze Töreninde Köylüler Gazetecilere Saldırmak İsteyerek Engel Olmaya Çalıştı

Narin Güran’ın Cenaze Töreninde Köylüler Gazetecilere Saldırmak İsteyerek Engel Olmaya Çalıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 12:44

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21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran için 19 gündür arama çalışmaları sürüyordu. Tüm Türkiye olarak minik Narin’den iyi haberler gelmesini bekliyorduk. Ne yazık ki geçtiğimiz gün Narin’in cansız bedenine ulaşıldı.

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Narin’in geçtiğimiz arama çalışmalarında terliğinin bulunduğu derede, çuvalın içinde cansız bedenine ulaşıldı. Bugün ise Narin’in cenaze namazı kılındı.

Narin’in geçtiğimiz arama çalışmalarında terliğinin bulunduğu derede, çuvalın içinde cansız bedenine ulaşıldı. Bugün ise Narin’in cenaze namazı kılındı.

Detaylar için 👇

Arama çalışmalarından bu yana bilgileri aktarmak için olay yerinde olan gazeteciler, cenaze töreninde canlı yayın yaparken köylüler engel olmak istedi.

Arama çalışmalarından bu yana bilgileri aktarmak için olay yerinde olan gazeteciler, cenaze töreninde canlı yayın yaparken köylüler engel olmak istedi.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, köylülerin hakaret ettiğini dile getirirken o anlar anbean kameralara yansıdı.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, köylülerin hakaret ettiğini dile getirirken o anlar anbean kameralara yansıdı.

İşte o anlar 👇

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