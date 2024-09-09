Narin'in Cenaze Namazı Komşu Köyde Kılındı: "Masum Yavrumuz Katledildi, O Cennette"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesine 19 günlük arama sonucunda dere kıyısında ulaşıldı. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsi çalışması ardından Narin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılınırken, namaz öncesi konuşma yapan il müftüsü Celal Büyük 'Masum yavrumuz katledilmiştir. Emin olun cennettedir. Elbetteki bunu yapanlardan hesap sorulacaktır. Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.' dedi.