Narin'in Cenaze Namazı Komşu Köyde Kılındı: "Masum Yavrumuz Katledildi, O Cennette"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesine 19 günlük arama sonucunda dere kıyısında ulaşıldı. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsi çalışması ardından Narin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Narin'in cenaze namazı komşu köyde kılınırken, namaz öncesi konuşma yapan il müftüsü Celal Büyük 'Masum yavrumuz katledilmiştir. Emin olun cennettedir. Elbetteki bunu yapanlardan hesap sorulacaktır. Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.' dedi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün süren arama çalışmasının sonunda köyüne 1.5 km uzaklıktaki dere kıyısında bir çuvalın içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.
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Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili aile üyelerinin de aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınırken, otopsi işlemi sona eren Narin'in cenazesi abisi ve akrabalarına teslim edildi.
Komşu köyün camisinde düzenlenen cenaze namazını il müftüsü Celal Büyük ve 4 imam kıldırdı. Narin'in gelinlikle birlikte getirilen tabutu yanında konuşma yapan Büyük, "Masum yavrumuz katledilmiştir. Emin olun cennettedir. Elbetteki bunu yapanlardan hesap sorulacaktır. Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.
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