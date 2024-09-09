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Kara Para Aklamanın Cezasının İdam Olduğu Singapur'un İlginç Yasaklarını Anlatan Gezgin

Kara Para Aklamanın Cezasının İdam Olduğu Singapur'un İlginç Yasaklarını Anlatan Gezgin

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 11:30

Yasaklar ülkesi Singapur'un en sıkı kuralları arasında sakız çiğnemek, sigara içmek, kara para aklamak gibi yasaklar yer alıyor. Sosyal medyada da @cakarito isimli bir içerik üreticisi, çektiği video ile ülkenin kendisini şaşırtan yasaklarını detaylı bir şekilde sıraladı.

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Sosyal medyada gezdiği ülkelerde çektiği tanıtıcı videolarla bilinen Mesut Çakar'ın son durağı Singapur oldu.

Sosyal medyada gezdiği ülkelerde çektiği tanıtıcı videolarla bilinen Mesut Çakar'ın son durağı Singapur oldu.

Singapur'da kendisini şaşırtan yasakları bir videoda ele alan içerik üreticisi, ülkede belirlenmiş yasakları çiğneyenlere bazen kırbaç cezası verildiğini de anlattı.

Singapur'da kendisini şaşırtan yasakları bir videoda ele alan içerik üreticisi, ülkede belirlenmiş yasakları çiğneyenlere bazen kırbaç cezası verildiğini de anlattı.

Tecavüz, kara para aklama ve cinayetin cezasının da idam olduğundan bahsetti. Çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine ''Bu cezaların ve yasakların ülkemizde uygulanmasını ister miydiniz ? 😅'' sorusunu yöneltti.

Tecavüz, kara para aklama ve cinayetin cezasının da idam olduğundan bahsetti. Çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine ''Bu cezaların ve yasakların ülkemizde uygulanmasını ister miydiniz ? 😅'' sorusunu yöneltti.

İşte o video:

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