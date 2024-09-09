Kara Para Aklamanın Cezasının İdam Olduğu Singapur'un İlginç Yasaklarını Anlatan Gezgin

Yasaklar ülkesi Singapur'un en sıkı kuralları arasında sakız çiğnemek, sigara içmek, kara para aklamak gibi yasaklar yer alıyor. Sosyal medyada da @cakarito isimli bir içerik üreticisi, çektiği video ile ülkenin kendisini şaşırtan yasaklarını detaylı bir şekilde sıraladı.