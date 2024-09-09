Kara Para Aklamanın Cezasının İdam Olduğu Singapur'un İlginç Yasaklarını Anlatan Gezgin
Kara Para Aklamanın Cezasının İdam Olduğu Singapur'un İlginç Yasaklarını Anlatan Gezgin
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Sosyal medyada gezdiği ülkelerde çektiği tanıtıcı videolarla bilinen Mesut Çakar'ın son durağı Singapur oldu.
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Singapur'da kendisini şaşırtan yasakları bir videoda ele alan içerik üreticisi, ülkede belirlenmiş yasakları çiğneyenlere bazen kırbaç cezası verildiğini de anlattı.
Tecavüz, kara para aklama ve cinayetin cezasının da idam olduğundan bahsetti. Çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine ''Bu cezaların ve yasakların ülkemizde uygulanmasını ister miydiniz ? 😅'' sorusunu yöneltti.
İşte o video:
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