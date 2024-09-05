Bir Kadın Gezgin Seyahat Ettiği Ülkelerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanladı

@dogaisk adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin kadın, seyahat ettiği ülkelerde ne kadar güvenli hissettiğini puanladı. Kimi ülke için çok güvenilir derken kimisi içinse tedirginliğinin sebebini dile getirdi.
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Arnavutluk için 10 üzerinden 5 veren kadın erkeklerin hiç kadın görmemiş gibi baktığını dile getirdi.
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Birleşik Arap Emirlikleri içinse “Sizinle uğraşmayacak kadar zenginler” dedi.
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