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Bir Kadın Gezgin Seyahat Ettiği Ülkelerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanladı

Bir Kadın Gezgin Seyahat Ettiği Ülkelerde Ne Kadar Güvende Hissettiğini Puanladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 23:44

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@dogaisk adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin kadın, seyahat ettiği ülkelerde ne kadar güvenli hissettiğini puanladı. Kimi ülke için çok güvenilir derken kimisi içinse tedirginliğinin sebebini dile getirdi.

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Arnavutluk için 10 üzerinden 5 veren kadın erkeklerin hiç kadın görmemiş gibi baktığını dile getirdi.

Arnavutluk için 10 üzerinden 5 veren kadın erkeklerin hiç kadın görmemiş gibi baktığını dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri içinse “Sizinle uğraşmayacak kadar zenginler” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri içinse “Sizinle uğraşmayacak kadar zenginler” dedi.

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