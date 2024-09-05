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Kimsede Olmayan Hello Kitty Desenli Tencereleriyle İmrendiren Tatlı Teyze

Kimsede Olmayan Hello Kitty Desenli Tencereleriyle İmrendiren Tatlı Teyze

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 22:09

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@bugselendin adlı Instagram hesabından babaannesiyle bir paylaşım yapan içerik üreticisi gülümsetti. Dünyalar tatlısı teyzenin Hello Kitty desenli tencere takımı vardı.

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Nereden ne kadara aldığını hatırlamadığı tencerelerden bahseden teyze “Ucuzdu eskiden, şimdi çok pahalı. Alamam hiçbir şey.” dedi.

Nereden ne kadara aldığını hatırlamadığı tencerelerden bahseden teyze “Ucuzdu eskiden, şimdi çok pahalı. Alamam hiçbir şey.” dedi.

Ama beğendiği, özendiği şeyleri ise yemeyip içmeyip alacağını anlatan teyze tatlılığıyla dünyamızı birkaç saniyeliğine güzelleştirdi.

Ama beğendiği, özendiği şeyleri ise yemeyip içmeyip alacağını anlatan teyze tatlılığıyla dünyamızı birkaç saniyeliğine güzelleştirdi.

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Muson

Annem ömrün uzun olsun neşen kadar 🥰