Kimsede Olmayan Hello Kitty Desenli Tencereleriyle İmrendiren Tatlı Teyze

@bugselendin adlı Instagram hesabından babaannesiyle bir paylaşım yapan içerik üreticisi gülümsetti. Dünyalar tatlısı teyzenin Hello Kitty desenli tencere takımı vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nereden ne kadara aldığını hatırlamadığı tencerelerden bahseden teyze “Ucuzdu eskiden, şimdi çok pahalı. Alamam hiçbir şey.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama beğendiği, özendiği şeyleri ise yemeyip içmeyip alacağını anlatan teyze tatlılığıyla dünyamızı birkaç saniyeliğine güzelleştirdi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Annem ömrün uzun olsun neşen kadar 🥰