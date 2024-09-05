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En Düşüğü 65 Bin TL, En Yükseği 137 Bin TL! En Çok Kazanan 6 Serbest Meslek

En Düşüğü 65 Bin TL, En Yükseği 137 Bin TL! En Çok Kazanan 6 Serbest Meslek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 21:00

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En çok kazanan serbest mesleklerin ne olduğunu merak edenler buraya! Hemen hemen birkaçını tahmin ediyorsunuzdur zaten. @genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler sizler için ilk 6’yı sıraladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Meslekler arasında, teknik servis 65 bin TL gelir ile 6. sırada yer alırken, 5. sırada 70 bin TL ile kasap şefi , 4. sırada 73 bin TL ile araba tamircisi yer alıyordu.

Meslekler arasında, teknik servis 65 bin TL gelir ile 6. sırada yer alırken, 5. sırada 70 bin TL ile kasap şefi , 4. sırada 73 bin TL ile araba tamircisi yer alıyordu.

İlk üçe bakınca ise, 3. sırada 75 bin TL ile marangoz, 2. sırada 112 bin TL berber, ilk sırada ise 137 bin TL ile avukatlar yer alıyordu.

İlk üçe bakınca ise, 3. sırada 75 bin TL ile marangoz, 2. sırada 112 bin TL berber, ilk sırada ise 137 bin TL ile avukatlar yer alıyordu.

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