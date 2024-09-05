En Düşüğü 65 Bin TL, En Yükseği 137 Bin TL! En Çok Kazanan 6 Serbest Meslek

En çok kazanan serbest mesleklerin ne olduğunu merak edenler buraya! Hemen hemen birkaçını tahmin ediyorsunuzdur zaten. @genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler sizler için ilk 6’yı sıraladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Meslekler arasında, teknik servis 65 bin TL gelir ile 6. sırada yer alırken, 5. sırada 70 bin TL ile kasap şefi , 4. sırada 73 bin TL ile araba tamircisi yer alıyordu.
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İlk üçe bakınca ise, 3. sırada 75 bin TL ile marangoz, 2. sırada 112 bin TL berber, ilk sırada ise 137 bin TL ile avukatlar yer alıyordu.
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