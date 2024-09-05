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Alışveriş Bağımlıları Buraya: Kargoları Bitmek Bilmeyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Alışveriş Bağımlıları Buraya: Kargoları Bitmek Bilmeyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 19:10

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@unluuferide adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi eve gelen kargolarını takipçileriyle paylaştı. Kargolar öyle 3-5 tane değildi. Görünce “Yok artık” dedirtecek türdendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Kocam bu ay biraz idare edelim demiştir, o sırada benim kargolarım” notuyla paylaşımı yapan kadın influencerlara taş çıkardı.

“Kocam bu ay biraz idare edelim demiştir, o sırada benim kargolarım” notuyla paylaşımı yapan kadın influencerlara taş çıkardı.

Kargolardan dolayı evin girişinde minik bi’ dağ oluşmuştu.

Kargolardan dolayı evin girişinde minik bi’ dağ oluşmuştu.

İşte detaylar 👇

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