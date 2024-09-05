Alışveriş Bağımlıları Buraya: Kargoları Bitmek Bilmeyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı

@unluuferide adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi eve gelen kargolarını takipçileriyle paylaştı. Kargolar öyle 3-5 tane değildi. Görünce “Yok artık” dedirtecek türdendi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Kocam bu ay biraz idare edelim demiştir, o sırada benim kargolarım” notuyla paylaşımı yapan kadın influencerlara taş çıkardı.
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Kargolardan dolayı evin girişinde minik bi’ dağ oluşmuştu.
İşte detaylar 👇
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