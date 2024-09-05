Yemek Yaparken Her Adımdan Sonra Elinizi Yıkıyor musunuz?: “OKB’li Bireyin Yemek Yapma Anları”

Obsesif kompulsif bozukluğu olanlar bilir ki yemek yaparken harcanan suyun ve kağıt havlunun haddi hesabı yoktur. Sebzeyi doğra elini yıka, yumurtayı kır elini yıka derken zaman akıp gider.
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İşte şimdiyse tam bu anlardan bi’ örnekle karşınızdayız. OKB’li bir birey olarak yemek yapan adamın parodi videosu yaşananların birebir örneği niteliğindeydi.
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Adam yemek yaparken her adımdan sonra elini yıkıyordu. Peki ya sizler de böyle mi yapıyorsunuz?
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