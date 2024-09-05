Örgü Ören Çocuğun Yanına Gelen Adamların Sıcak Kanlılığı ve Örgü Öğrenme Çabaları İçinizi Isıtacak

@ugurdirekt adlı Instagram hesabından örgüye dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi parkta örgü örerken yaşadığı anları tesadüfen kayda alınca hepimizi tebessüm ettirdi. İlk etapta kendi başına örgü örüyordu, ardından yaşananlara gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur Direk’in ne yaptığını merak edip yanına gelen iki kişi, örgü örmeyi denemek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve içerik üreticisi de onlara yardımcı oldu. Ardından ise o anları “Bu anı asla unutamıyorum.” notuyla paylaşınca beğeniler yağdı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın