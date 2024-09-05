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Örgü Ören Çocuğun Yanına Gelen Adamların Sıcak Kanlılığı ve Örgü Öğrenme Çabaları İçinizi Isıtacak

Örgü Ören Çocuğun Yanına Gelen Adamların Sıcak Kanlılığı ve Örgü Öğrenme Çabaları İçinizi Isıtacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 16:46

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@ugurdirekt adlı Instagram hesabından örgüye dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi parkta örgü örerken yaşadığı anları tesadüfen kayda alınca hepimizi tebessüm ettirdi. İlk etapta kendi başına örgü örüyordu, ardından yaşananlara gelin birlikte bakalım.

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Uğur Direk’in ne yaptığını merak edip yanına gelen iki kişi, örgü örmeyi denemek istedi.

Uğur Direk’in ne yaptığını merak edip yanına gelen iki kişi, örgü örmeyi denemek istedi.

Ve içerik üreticisi de onlara yardımcı oldu. Ardından ise o anları “Bu anı asla unutamıyorum.” notuyla paylaşınca beğeniler yağdı.

Ve içerik üreticisi de onlara yardımcı oldu. Ardından ise o anları “Bu anı asla unutamıyorum.” notuyla paylaşınca beğeniler yağdı.

İşte detaylar 👇

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