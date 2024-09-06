Almanya'da Kırmızı Işıkta Yaya Çizgisi Üzerinde Beklerken Bir Yayanın Gazabına Uğrayan Türk Sürücü

Almanya'da trafik kuralları, çoğu zaman dikkatle uygulanıyor ve bu konuda toplum genel olarak oldukça hassas. Ancak, bu hassasiyet bazen ilginç olaylara da yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın bir şehrinde bir Türk sürücünün başına gelen bir olay, sosyal medyada gündem oldu.