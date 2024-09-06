Almanya'da Kırmızı Işıkta Yaya Çizgisi Üzerinde Beklerken Bir Yayanın Gazabına Uğrayan Türk Sürücü
Almanya'da Kırmızı Işıkta Yaya Çizgisi Üzerinde Beklerken Bir Yayanın Gazabına Uğrayan Türk Sürücü
Almanya'da trafik kuralları, çoğu zaman dikkatle uygulanıyor ve bu konuda toplum genel olarak oldukça hassas. Ancak, bu hassasiyet bazen ilginç olaylara da yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın bir şehrinde bir Türk sürücünün başına gelen bir olay, sosyal medyada gündem oldu.
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Almanya, ülkece kurallara sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen bir yer. Özellikle bu kuralların ihlali durumunda hem cezai yaptırımlar hem de vatandaşların tepkileri oldukça hızlı.
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Kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçidini işgal etmek gibi ihlaller, Almanya'da ciddi sonuçlar doğurabilir. Geçtiğimiz günlerde bu durumun bir örneği yaşandı.
Bir Türk sürücü, çektiği videoda Almanya'da trafik ışıklarında beklerken yaya geçidinin biraz üzerine çıktığını ve bunun karşılığında bir bisikletlinin gazabına uğradığını anlattı.
İşte o video:
Peki siz ne düşünüyorsunuz, kim haklı?
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Habibi come to Turkeyyy, sen zıplayan siniri o zaman görürsün... Birde adamların kurallar konusundaki sıfır toleransını biliyorsun. Adamların memleketinde ya... Devamını Gör
Adam haklı amk. Kurallar uymak için var. Türk halkı olarak bizde en üstten en alta kadar kimse takmadığı için bu haldeyiz. Neydi lan o laf? Anayasayı bir def... Devamını Gör