Aşkın Tanımını Mizah Yoluyla Tarife Döken Kişiler
Aşkın Tanımını Mizah Yoluyla Tarife Döken Kişiler
Aşk, sadece deneyimlenerek tarif edilebilecek karmaşık bir duygu. Kimine göre acı veren, yıpratıcı bir süreç, kimine göreyse sevginin en saf ve en güzel hali. Tabii bu duyguyu yok sayanlar da var.
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Bir Twitter kullanıcısı da bu konuya ışık tutmak amacıyla takipçilerine “Aşk nasıl bir şeydi, biraz ipucu verir misiniz?” diye sordu.
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Yanıtlar şöyle oldu:
Genel.
Hayaller.
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Kiminin inancı kalmamış ya da hiç olmamış.
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Sizce aşk neydi? Yorumlara bekliyoruz...
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