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Aşkın Tanımını Mizah Yoluyla Tarife Döken Kişiler

Aşkın Tanımını Mizah Yoluyla Tarife Döken Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 13:21

Aşk, sadece deneyimlenerek tarif edilebilecek karmaşık bir duygu. Kimine göre acı veren, yıpratıcı bir süreç, kimine göreyse sevginin en saf ve en güzel hali. Tabii bu duyguyu yok sayanlar da var.

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Bir Twitter kullanıcısı da bu konuya ışık tutmak amacıyla takipçilerine “Aşk nasıl bir şeydi, biraz ipucu verir misiniz?” diye sordu.

Bir Twitter kullanıcısı da bu konuya ışık tutmak amacıyla takipçilerine “Aşk nasıl bir şeydi, biraz ipucu verir misiniz?” diye sordu.
twitter.com

Yanıtlar şöyle oldu:

Yanıtlar şöyle oldu:
twitter.com

Genel.

Genel.
twitter.com

Hayaller.

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👇
twitter.com
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Kiminin inancı kalmamış ya da hiç olmamış.

Kiminin inancı kalmamış ya da hiç olmamış.
twitter.com

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Sizce aşk neydi? Yorumlara bekliyoruz...

Sizce aşk neydi? Yorumlara bekliyoruz...
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