''İdeal İlk Mesaj Nasıl Olmalı?'' Sorusuna Tavlama Garantili Yanıtlar Veren Mizahşörler

Karşı cinsle tanışırken, ilk izlenim her şey demektir. Özellikle de tanışmak istediğiniz yer sosyal medyaysa. İlk mesajın, yeni bir sohbetin kapılarını aralayabileceği gibi kapatabileceği de bir gerçek. Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerine ''İdeal ilk mesaj nasıl olmalı?'' diye bir soru yöneltti. Yanıtlara gelin birlikte bakalım.