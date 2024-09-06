''İdeal İlk Mesaj Nasıl Olmalı?'' Sorusuna Tavlama Garantili Yanıtlar Veren Mizahşörler
''İdeal İlk Mesaj Nasıl Olmalı?'' Sorusuna Tavlama Garantili Yanıtlar Veren Mizahşörler
Karşı cinsle tanışırken, ilk izlenim her şey demektir. Özellikle de tanışmak istediğiniz yer sosyal medyaysa. İlk mesajın, yeni bir sohbetin kapılarını aralayabileceği gibi kapatabileceği de bir gerçek. Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerine ''İdeal ilk mesaj nasıl olmalı?'' diye bir soru yöneltti. Yanıtlara gelin birlikte bakalım.
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Soru şöyleydi👇
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Dürüstlük her şeydir.
Çok hızlı olmadı mı?
Özgün bir giriş.
Azimli.😂
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Sizce nasıl olmalı? Yorumlara bekleniyorsunuz...
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