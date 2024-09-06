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''İdeal İlk Mesaj Nasıl Olmalı?'' Sorusuna Tavlama Garantili Yanıtlar Veren Mizahşörler

''İdeal İlk Mesaj Nasıl Olmalı?'' Sorusuna Tavlama Garantili Yanıtlar Veren Mizahşörler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 10:54

Karşı cinsle tanışırken, ilk izlenim her şey demektir. Özellikle de tanışmak istediğiniz yer sosyal medyaysa. İlk mesajın, yeni bir sohbetin kapılarını aralayabileceği gibi kapatabileceği de bir gerçek. Twitter'da da bir kullanıcı takipçilerine ''İdeal ilk mesaj nasıl olmalı?'' diye bir soru yöneltti. Yanıtlara gelin birlikte bakalım.

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Soru şöyleydi👇

Soru şöyleydi👇
twitter.com

Dürüstlük her şeydir.

Dürüstlük her şeydir.
twitter.com

Çok hızlı olmadı mı?

Çok hızlı olmadı mı?
twitter.com

Özgün bir giriş.

Özgün bir giriş.
twitter.com

Azimli.😂

Azimli.😂
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

Sizce nasıl olmalı? Yorumlara bekleniyorsunuz...

Sizce nasıl olmalı? Yorumlara bekleniyorsunuz...
twitter.com

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