Çöpte Bulduğu Çantayı Büyük Bir Sevinçle Babasına Götüren Küçük Kızın Görüntüsü İzleyenlerin Yüreğini Dağladı!

Atılan eşyalar arasında işe yarar bir şeyler arayan baba ve iki çocuğunun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Atılan bir sırt çantasını alıp büyük bir sevinçle babasının yanına koşan küçük kızın o anları yürek burktu.
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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci okullardaki sıralarında yerini aldı. Bazı çocukların ise maddi imkansızlıklar sebebiyle bu heyecanı yaşayamadığı görüldü.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki küçük çocuğun atılan eşyalar arasında işe yarayabilecek malzemeler aradığı görüldü. Çöpler arasında bulduğu sırt çantasını büyük bir mutlulukla babasına götüren küçük kızın, çantayı sırtına taktıktan sonraki gülümsemesi izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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birincisi bakamayacağın çocuğu yapmayacaksın. o masumun çöpte bir şeyler aratmaya ne hakkın var aw ? ülkenin durumunu biliyorsun. zaten şu dönemde akıllı kül... Devamını Gör
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