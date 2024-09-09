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İngiliz Evinin İlginç Özelliklerini Paylaşan Türk Bizleri de Şaşırttı

İngiliz Evinin İlginç Özelliklerini Paylaşan Türk Bizleri de Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 11:02

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@damsykitchen adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, İngiliz mimariye sahip evinde kendisine garip gelenleri sıraladı. İçerik üreticisi Türk olduğu için, evindeki özellikler bizim evlere kıyasla epey ilginç gelmişti.

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Örneğin kimi evlerde camlar açılmıyor ya da kısıtlı açılıyordu. Bir diğer ilginç özellik olaraksa tuvaletlere kadar halı kaplandığını görmek mümkündü.

Örneğin kimi evlerde camlar açılmıyor ya da kısıtlı açılıyordu. Bir diğer ilginç özellik olaraksa tuvaletlere kadar halı kaplandığını görmek mümkündü.

Hijyenin ortamı terk ettiği bir örnek olarak ise ılık su için, sıcak ve soğuk suların lavoboda birikmesi gerekiyordu.

Hijyenin ortamı terk ettiği bir örnek olarak ise ılık su için, sıcak ve soğuk suların lavoboda birikmesi gerekiyordu.

İşte o anlar 👇

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