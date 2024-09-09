İngiliz Evinin İlginç Özelliklerini Paylaşan Türk Bizleri de Şaşırttı

@damsykitchen adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı, İngiliz mimariye sahip evinde kendisine garip gelenleri sıraladı. İçerik üreticisi Türk olduğu için, evindeki özellikler bizim evlere kıyasla epey ilginç gelmişti.
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Örneğin kimi evlerde camlar açılmıyor ya da kısıtlı açılıyordu. Bir diğer ilginç özellik olaraksa tuvaletlere kadar halı kaplandığını görmek mümkündü.
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Hijyenin ortamı terk ettiği bir örnek olarak ise ılık su için, sıcak ve soğuk suların lavoboda birikmesi gerekiyordu.
İşte o anlar 👇
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