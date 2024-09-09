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Erkeklerde Olması Gereken Olumlu Özellikleri Sıralayan Kadınlara Tepki Geldi: “Herkes Neden Erkek Uzmanı?”

Erkeklerde Olması Gereken Olumlu Özellikleri Sıralayan Kadınlara Tepki Geldi: “Herkes Neden Erkek Uzmanı?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 09:56

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İlişkiler için kullanılan tabirlere her geçen yenisi ekleniyor. Red flag ve green flag ile daha önce tanışmadıysanız, gelin açıklayalım. Red flag, ilişkideki partnerinizin olumsuz özellikleri; green flag ise olumlu özellikleri için kullanılıyor.

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Sosyal medyada iki arkadaş da erkeklerde olması gereken olumlu özellikleri kendilerine göre sıraladı.

Sosyal medyada iki arkadaş da erkeklerde olması gereken olumlu özellikleri kendilerine göre sıraladı.

“Girdiği mekanda saygı görmesini isterim”, “Kız arkadaşlarımla dışarı çıkınca trip atmak yerine çıkışta beni eve bırakmak için almalı” gibi gibi şeyler sıraladılar.

“Girdiği mekanda saygı görmesini isterim”, “Kız arkadaşlarımla dışarı çıkınca trip atmak yerine çıkışta beni eve bırakmak için almalı” gibi gibi şeyler sıraladılar.

Bakalım sizlerin yorumları ne olacak?

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