Erkeklerde Olması Gereken Olumlu Özellikleri Sıralayan Kadınlara Tepki Geldi: “Herkes Neden Erkek Uzmanı?”

İlişkiler için kullanılan tabirlere her geçen yenisi ekleniyor. Red flag ve green flag ile daha önce tanışmadıysanız, gelin açıklayalım. Red flag, ilişkideki partnerinizin olumsuz özellikleri; green flag ise olumlu özellikleri için kullanılıyor.
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Sosyal medyada iki arkadaş da erkeklerde olması gereken olumlu özellikleri kendilerine göre sıraladı.
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“Girdiği mekanda saygı görmesini isterim”, “Kız arkadaşlarımla dışarı çıkınca trip atmak yerine çıkışta beni eve bırakmak için almalı” gibi gibi şeyler sıraladılar.
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