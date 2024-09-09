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Vatandaşlar Dilan Polat ve Engin Polat’ın Tahliyesi Hakkında Konuştu: “Suçsuzlar İçerde, Suçlular Dışarda”

Vatandaşlar Dilan Polat ve Engin Polat’ın Tahliyesi Hakkında Konuştu: “Suçsuzlar İçerde, Suçlular Dışarda”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 08:49

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10 aydır tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat geçtiğimiz günlerde birkaç gün arayla tahliye edildi. Dilan Polat eşinden önce tahliye edilmiş ve eşinin tahliyesinde yine “enercili” sosyal medya paylaşımları yaparak konuşulmuştu.

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Tahliyelerin ardından tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Sarı Mikrofon da vatandaşlara konuyla ilgili düşüncelerini sordu.

Tahliyelerin ardından tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Sarı Mikrofon da vatandaşlara konuyla ilgili düşüncelerini sordu.

Vatandaşların tepkisi ortadaydı. “Suçsuzlar içerde, suçlular dışarda.”, “Para var, çare var.” yorumları dikkat çekti.

Vatandaşların tepkisi ortadaydı. “Suçsuzlar içerde, suçlular dışarda.”, “Para var, çare var.” yorumları dikkat çekti.

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Mehmet dağlı

Son konuşan ablanın da dediği gibi, artık yorum yapmak istemiyorum çünkü konuşsak da boş.

ahmetpamukupaagl

bak bak akp. yarın öbür gün para dağıtacaksın insanlara sonra işe yaramadığında anket şirketleriyle çalışacaksın. hiç gerek yok. cevabı videoda