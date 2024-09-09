Sokak Köpeğinin Fotoğrafını Çekmeye Çalışan Tatlı Bebeğin Çabası Kalpleri Eritti

@gulamiyyy adlı TikTok hesabından kızıyla paylaşımlar yapan bir kadın, hepimize tebessüm ettirdi. Kızının, sokak köpeğinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı hallerini paylaşan kadına beğeniler yağdı.
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Tatlı kız telefonu eline almış sokak köpeğinin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. O anlarda “Köpek poz ver” deyişi içimizi ısıttı.
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Fotoğraf yerine video çeken tatlı kızın çabası takdire şayandı.
İşte o anlar 👇
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