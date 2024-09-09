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Sokak Köpeğinin Fotoğrafını Çekmeye Çalışan Tatlı Bebeğin Çabası Kalpleri Eritti

Sokak Köpeğinin Fotoğrafını Çekmeye Çalışan Tatlı Bebeğin Çabası Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 10:32

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@gulamiyyy adlı TikTok hesabından kızıyla paylaşımlar yapan bir kadın, hepimize tebessüm ettirdi. Kızının, sokak köpeğinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı hallerini paylaşan kadına beğeniler yağdı.

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Tatlı kız telefonu eline almış sokak köpeğinin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. O anlarda “Köpek poz ver” deyişi içimizi ısıttı.

Tatlı kız telefonu eline almış sokak köpeğinin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. O anlarda “Köpek poz ver” deyişi içimizi ısıttı.

Fotoğraf yerine video çeken tatlı kızın çabası takdire şayandı.

Fotoğraf yerine video çeken tatlı kızın çabası takdire şayandı.

İşte o anlar 👇

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