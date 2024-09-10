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Mesafeler Engel Tanımaz: 9 Bin Kilometre Öteden Joystick'le Ameliyat Edilen Domuz Tarihe Geçti!

Mesafeler Engel Tanımaz: 9 Bin Kilometre Öteden Joystick'le Ameliyat Edilen Domuz Tarihe Geçti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
10.09.2024 - 16:38

Bir ameliyat düşünün ki cerrah masada değil, binlerce kilometre ötede bir laboratuvarda oturuyor ve PlayStation joystick'leri kullanarak bir endoskopu yönlendiriyor. 

Bu hayal gibi gelebilir ama Hong Kong'da bir domuzun karnında gerçekleştirilen bu operasyon, gerçekliğin ta kendisi!

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Hong Kong'daki ameliyatın ana aktörü bir endoskoptu ancak bu sıradan bir cihaz değildi. Zürih'teki ETH Zürih ekibi tarafından geliştirilen bu özel endoskop, manyetik bir başa sahipti ve inanılmaz derecede esnekti.

Hong Kong'daki ameliyatın ana aktörü bir endoskoptu ancak bu sıradan bir cihaz değildi. Zürih'teki ETH Zürih ekibi tarafından geliştirilen bu özel endoskop, manyetik bir başa sahipti ve inanılmaz derecede esnekti.

Joystick yardımıyla uzaktan kontrol edilen cihaz, 180°'lik açıyla bile eğilerek domuzun midesinin girişini görüntüleyebiliyordu.

ETH Zürih doktora öğrencisi Alexandre Mesot, Hong Kong'da anestezi altında bulunan domuzun karnına yerleştirilen bu cihazı Zürih'ten yöneterek mide duvarından örnekler almayı başardı.

ETH Zürih doktora öğrencisi Alexandre Mesot, Hong Kong'da anestezi altında bulunan domuzun karnına yerleştirilen bu cihazı Zürih'ten yöneterek mide duvarından örnekler almayı başardı.

Mesot, bu işlemi Zürih'ten tam 9.300 kilometre uzaklıktaki Hong Kong’da yalnızca 300 milisaniyelik bir gecikme ile gerçekleştirdi.

Elbette böylesine uzak mesafede bir operasyon yapabilmek için mükemmel bir internet bağlantısı şarttı.

Elbette böylesine uzak mesafede bir operasyon yapabilmek için mükemmel bir internet bağlantısı şarttı.

Zira bu kadar hassas bir ameliyatta bağlantının kesilmesi, olası en kötü senaryolardan biri olabilirdi.

Bu başarı, telesürjinin gelecekte insan hastalar üzerinde de kullanılabileceğine dair büyük umutlar doğurdu.

Bu başarı, telesürjinin gelecekte insan hastalar üzerinde de kullanılabileceğine dair büyük umutlar doğurdu.

ETH Zürih'teki Çok Ölçekli Robotik Laboratuvarı'ndan Profesör Bradley Nelson, “Bir sonraki adımımız, insan midesinde teleoperasyonlu bir endoskopi gerçekleştirmek. Bu teknoloji, kanser taramaları gibi minimal invaziv işlemler için büyük potansiyele sahip” diyerek gelecekteki projelerin sinyalini verdi.

ETH Zürih'teki Çok Ölçekli Robotik Laboratuvarı'ndan Profesör Bradley Nelson, “Bir sonraki adımımız, insan midesinde teleoperasyonlu bir endoskopi gerçekleştirmek. Bu teknoloji, kanser taramaları gibi minimal invaziv işlemler için büyük potansiyele sahip” diyerek gelecekteki projelerin sinyalini verdi.

Hong Kong'daki domuz, bu devrim niteliğindeki operasyonu sorunsuz atlattı ve büyük ihtimalle sabahının ne kadar önemli olduğunu bilmeden hayatına devam etti.

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