Mesafeler Engel Tanımaz: 9 Bin Kilometre Öteden Joystick'le Ameliyat Edilen Domuz Tarihe Geçti!

Bir ameliyat düşünün ki cerrah masada değil, binlerce kilometre ötede bir laboratuvarda oturuyor ve PlayStation joystick'leri kullanarak bir endoskopu yönlendiriyor.

Bu hayal gibi gelebilir ama Hong Kong'da bir domuzun karnında gerçekleştirilen bu operasyon, gerçekliğin ta kendisi!