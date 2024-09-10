Mesafeler Engel Tanımaz: 9 Bin Kilometre Öteden Joystick'le Ameliyat Edilen Domuz Tarihe Geçti!
Mesafeler Engel Tanımaz: 9 Bin Kilometre Öteden Joystick'le Ameliyat Edilen Domuz Tarihe Geçti!
Bir ameliyat düşünün ki cerrah masada değil, binlerce kilometre ötede bir laboratuvarda oturuyor ve PlayStation joystick'leri kullanarak bir endoskopu yönlendiriyor.
Bu hayal gibi gelebilir ama Hong Kong'da bir domuzun karnında gerçekleştirilen bu operasyon, gerçekliğin ta kendisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hong Kong'daki ameliyatın ana aktörü bir endoskoptu ancak bu sıradan bir cihaz değildi. Zürih'teki ETH Zürih ekibi tarafından geliştirilen bu özel endoskop, manyetik bir başa sahipti ve inanılmaz derecede esnekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ETH Zürih doktora öğrencisi Alexandre Mesot, Hong Kong'da anestezi altında bulunan domuzun karnına yerleştirilen bu cihazı Zürih'ten yöneterek mide duvarından örnekler almayı başardı.
Elbette böylesine uzak mesafede bir operasyon yapabilmek için mükemmel bir internet bağlantısı şarttı.
Bu başarı, telesürjinin gelecekte insan hastalar üzerinde de kullanılabileceğine dair büyük umutlar doğurdu.
ETH Zürih'teki Çok Ölçekli Robotik Laboratuvarı'ndan Profesör Bradley Nelson, “Bir sonraki adımımız, insan midesinde teleoperasyonlu bir endoskopi gerçekleştirmek. Bu teknoloji, kanser taramaları gibi minimal invaziv işlemler için büyük potansiyele sahip” diyerek gelecekteki projelerin sinyalini verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın